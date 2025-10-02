Camila Homs rompió el silencio respecto a la supuesta boda de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Aunque al principio la relación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel estuvo marcada por el escándalo -debido a que hubo una confusión de fechas entre la finalización de un vínculo y el inicio del otro- hoy todo parece ir en armonía. A raíz de esto es que Camila Homs no solo rehizo su vida junto José ‘El principito’ Sosa, sino que tampoco tiene inconvenientes de hablar del posible casamiento de su ex.

La modelo dio su opinión sobre una posible unión entre el padre de sus hijos y la artista, la cual sería el 20 de diciembre de este año Archivo

En medio de la celebración por los Premios Martín Fierro, la modelo fue consultada sobre cómo lleva su tercer embarazo. “Transitándolo de la mejor manera. Es un embarazo súper saludable, estoy recontra activa porque no paro nunca. Dije ‘un mes y medio o dos meses más y ya debería frenar un poco’, pero muy contenta”, expresó.

Sobre qué siente distinto de este embarazo con los anteriores, comentó: “Yo tenía temor a este embarazo porque dije ‘me agarra con dos criaturas’, dije ‘voy a estar más cansada, quizás atrás de uno, del otro’ porque soy una mamá que está siempre para mis nenes, pero de repente no sé si es que tengo más años o qué, pero estoy más activa que nunca. Así que feliz y disfrutando mucho cada momento”.

Cami Homs rompió el silencio sobre el casamiento de su ex (Foto: Captura TV)

En ese sentido, uno de los cronistas le consultó si el embarazo vino acompañado de la propuesta de casamiento. “Ojalá, me gustaría, pero todo tiempo al tiempo. Ahora es esto, enfocados cien por ciento en esto y después veremos, pero ojalá que se dé”, aseveró.

La respuesta de la influencer dio al pie a otro periodista para indagar su opinión sobre el rumor de que la “La Triple T” caminaría hacia el altar próximamente. “La verdad que no estoy al tanto. No tengo ni la menor idea, pero mientras sean felices, bienvenido sea. Y siempre digo lo mismo, mientras mis hijos estén bien, todo bien”, subrayó.

Después le preguntaron si, en caso de que la inviten, iría al casamiento. Entre risas, la subcampeona de la última edición de Bake Off Famosos (Telefe) lanzó: “Ay no, chicos, ¡qué pregunta! No, no. Nunca me llegaría esa invitación“.

Las declaraciones de Homs llegaron luego de que la periodista Paula Varela revelara en Intrusos (América TV) algunos datos de lo que sería la boda del año. Según contó, el casamiento se celebrará en el Dok Haras, un multiespacio de estilo campestre y de lujo ubicado en Exaltación de la Cruz, elegido por celebridades como Cande Tinelli y Coti Sorokin; Ricky Montaner y Stefi Roitman; y Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Paula Varela dio detalles del casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Además, comentaron que la fecha que eligieron no es casual, ya que el plan de la pareja es instalarse en Miami, por lo que este paso les permitiría afianzarse desde otro lugar. “Ellos se casan ahora porque se van a vivir a Miami y ella necesita este compromiso para acompañarlo”, dijo la panelista.

Pero eso no es todo. A finales de agosto, la ídola teen se instaló en Ciudad de México para promocionar su nuevo proyecto en la pantalla chica y en una de las entrevistas, el periodista de series y películas, Agustín Eme, le hizo una pregunta personal: si quería ser madre. Ella no lo dudó. “Me encantaría ser mamá”, reconoció.

Tini Stoessel habló de su deseo de ser madre

“Toda mi vida, siempre dije que me encantaría, la verdad, tener esa posibilidad y esa oportunidad. En un momento de mi vida como que se me apagó pero no por algo malo. La realidad es que este año como que volvió a florecer algo en mí y lo tengo muy presente y me encantaría“, completó.