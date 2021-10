Ángela Torres tiene un gran talento, especialmente en la música y la actuación. Nacida en una familia de estrellas, la joven de 23 años creció con una gran influencia artística. La habilidad para estar frente a cámara la heredó de su madre, Gloria Carrá, y su don musical le llegó de parte de su abuela, Lolita Torres, su padre, Marcelo y su tío, Diego Torres.

Pero no es solo su destreza a la hora de actuar y cantar lo que la ayudan a destacarse. Su personalidad desfachatada e increíble carisma la posicionan entre las celebrities más cálidas de la industria musical. Sin embargo, esta apertura a la hora de expresarse le generó más de un conflicto, según reveló en una entrevista en Los Mammones (América TV).

Ángela Torres recordó el día en que Elizabeth Vernaci “la increpó” en medio de un programa

En el 2013, Ángela Torres se sumó a Tu cara me suena, un programa transmitido por Telefe en donde varios famosos competían para imitar a otros artistas. Cada participante recibía el nombre de una celebridad al azar y debían lograr representar su manera de cantar, de moverse e incluso de vestirse. En cada episodio, actuaban frente a un panel de jurados quienes luego ponían una puntuación.

La cantante, que en su momento tenía apenas 16 años, fue coronada como la ganadora del ciclo gracias a sus interpretaciones exactas de Britney Spears, Sia e incluso su abuela, Lolita.

Pero a pesar de la felicidad del triunfo, Ángela se llevó una cómica (y algo incómoda) anécdota de un cruce con una de las jurados. Enojada porque Elizabeth “La Negra” Vernaci le venía dando devoluciones negativas, Torres comenzó a criticarla con Jey Mammon que también estaba participando en el programa.

Ángela Torres imitó a Lolita Torres, su abuela, durante Tu cara me suena

Cómo es muy “mal hablada” no se ahorró insultos a la hora de describir a la jueza hasta que, en un momento, sintió que alguien le tocaba la espalda. Era la Negra que simplemente se acercó para hacerle una contundente advertencia: “Mirá que tenés el micrófono abierto”.

Al finalizar la anécdota, la actriz aclaró que en ese mismo momento le pidió disculpas y a partir de ahí comenzaron a llevarse de maravillas. Para cerrar su historia habló directo a la cámara, mandándole un mensaje a la locutora y le hizo un divertido reclamo ya que al parecer, la extraña: “¿Cuándo nos vemos, viejo?”.

El místico motivo detrás del nombre de Ángela Torres

Durante la misma entrevista, la autora de Frágil -cuyo nombre completo es Ángela Azul Concepción Caccia- explicó por qué su mamá decidió llamarla de esa manera.

“Mi nombre entero es Ángela Azul Concepción Caccia Carrá”, expresó al tiempo que se explayó acerca del motivo por el cual se llama así: “Concepción viene por la Virgen, porque mi mamá soñó en una noche como cuatro veces con ella. Se levantaba, se dormía de nuevo y volvía a soñar, así”.

Ángela Torres y su mamá, Gloria Carrá instagram.com/gloria_carra / Archivo

Frente a las risas de los presentes, la cantante no tardó en recalcar que no le gusta para nada ese nombre. “No sé en qué me cambiaba llamarme Concepción, qué pensaba la Virgen que me iba a pasar… igual el nombre no me gusta, me da como a que tengo que tener un crío sí o sí, onda concebir”, argumentó.