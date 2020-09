Angie Balbiani disparó contra las críticas machistas del medio y defendió a Laurita Fernández

Los comentarios cizañeros entorno al rápido ascenso de Laurita Férnandez no tienen fin. En la última edición de Editando Tele (Net TV), la panelista Angie Balbiani defendió a su colega y aseguró que sus triunfos "hacen ruido porque es talentosa" y remarcó que "ella tiene con qué".

A casi seis meses de la salida inesperada de Balbiani en Intrusos (Amércia TV), su nuevo rol en espectáculos se lució aún más. Si bien aquella baja en programa de Jorge Rial había estado envuelta en polémicas por supuestos "beboteos" hacia Jorge, lo cierto es que todo fue desmentido y de hecho la periodista trajo el incómodo episodio al presente.

"Hay que decir que algo tiene", dijo respecto a Laurita Fernández y entonces agregó: "Eso es lo que molesta. Porque a mí me ha pasado, me han dicho de que me he acostado con alguien para estar donde estoy".

Bajo la mirada atenta de sus compañeros, la también actriz profundizó: "Si no te gusta lo que hago, no te gusta, mala suerte. Pero no me acuses de eso porque es muy incómodo e ingrato con la persona".

Tras su corta pero intensa descarga al aire, Balbiani retomó su postura hacia con Laura y hasta la comparó con Pampita. "Les digo que la potencian los comentarios. Como ustedes saben yo soy muy amiga de Pampita y te digo que en los grandes escándalos, el secreto es apagar la tele. Les hacen falta los escándalos a las divas. Vos pensá que no hay diva que no tenga escándalo" concluyó.