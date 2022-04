El desconsolado llanto de Lissa Vera en El hotel de los famosos: “Estoy desbordada”

Luego de que Matilda Blanco acusara a Melody Luz de hacer trampa comenzaron a vivirse momentos de alta tensión en El hotel de los famosos. A medida que avanza la competencia y que los juegos y desafíos se vuelven más complejos, cada participante empieza a mostrar su verdadera personalidad y cuánto desean ganar el juego al final de temporada.

En ese contexto, Matilda, cuya relación con los demás concursantes es irregular, decidió exponer a su compañera frente a todos los presentes, tanto staff como huéspedes. Minutos después de la confrontación, y en medio del debate sobre lo ocurrido, Lissa Vera rompió en llanto y le costó explicar los motivos.

Todo comenzó con una dura acusación de la modista. “Yo quiero decirles que acá en el hotel, durante los juegos que hacemos, hay una persona que hace trampa. Cuando estamos jugando, se lleva el tótem desembarrado que cuesta tanto sacar de abajo. Se lo adjudica y deja atrás a personas que lucharon por ese tótem... esa persona es Melody”, arremetió.

“Yo ya hablé del tema y dije que no me di cuenta porque la soga estaba de mi lado”, se excusó Melody; y al remarcar que la presunta trampa se dio en una competencia interna del staff, preguntó: “¿Por qué hablamos esto con los huéspedes?”. Entonces, entre quejas y debates, Matilda arremetió: “Porque se tiene que enterar todo el mundo quién sos. Yo necesito que los demás se cuiden porque en cualquier momento... ayer reconociste adelante de mucha gente que me lo habías sacado. No me alcanza con las disculpas porque, por lo que hiciste, yo quedé afuera. Voy a pedir la impugnación”.

La antesala y el llanto desconsolado de Lissa Vera

El comentario no cayó bien y reflejo de eso fueron las declaraciones de los participantes. Entre “no da” camuflados y explícitos, el staff se retiró y los huéspedes empezaron a debatir acerca de lo que habían vivido. A medida que la conversación subía un poco de tono, con la voz baja y calma, Lissa Vera aprovechó para dar su opinión. “La escena adelante de nosotros y adelante de todos... se corta así. Estoy totalmente desbordada con la situación”, indicó.

Sus palabras no causaron mucho impacto y los huéspedes siguieron con su debate. Sin embargo, fueron las lágrimas de la cantante las que llamaron la atención. “¿Estás llorando?”, le consultaron. “Sí y no se por qué car... Me lo estoy preguntando yo también”, contestó. Tiempo después, sola y frente a cámara, remató: “Yo estoy llorando porque estoy pasada de rosca”.

Sin embargo, las lágrimas no desviaron lo suficiente la atención. Los concursantes siguieron con su ávido debate y se posicionaron de un lado y del otro de la controversia.