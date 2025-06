Antes de regresar a Canadá, Luisana Lopilato se despidió de la Argentina con un sentido posteo: “Hasta pronto”

A mediados de abril, Luisana Lopilato aterrizó en Buenos Aires acompañada por su marido Michael Bublé, sus cuatro hijos Noah, Elías, Vida y Cielo y varias valijas. Su estadía no iba a durar un par de días, sino casi dos meses, ya que tenía importantes compromisos en agenda: el estreno de su película Mensaje en una botella y el rodaje de un nuevo film en el que interpreta a Margarita Di Tullio, conocida como “Pepita la pistolera”. Tras unas intensas semanas de trabajo, reencuentros familiares y divertidas salidas, llegó la hora de regresar a Vancouver. Con la emoción a flor de piel, la actriz hizo un posteo en sus redes para decirle “hasta pronto” a la Argentina y su gente.

La ex Rebelde Way publicó en Instagram -red social en la que acumula siete millones de seguidores- un video musicalizado con la canción “No es mi despedida” de Gilda, en el que resumió su estadía en la Argentina. Mostró desde la intimidad del rodaje de su nueva película y dejó un adelanto de cómo se la verá en la pantalla grande. También compartió el reencuentro con sus amigas, las sesiones de fotos que realizó y los viajes en auto por la Ciudad de Buenos Aires, durante los cuales se cruzó con los anuncios de Mensaje en la botella (Prime Video), película que protagoniza con Benjamín Vicuña y Benjamín Amadeo. “Me gusta llevarme cosas de Argentina para Canadá porque no las tiene nadie, entonces soy cool”, dijo en uno de los clips.

A su vez, mostró un poco del día de playa que compartió con su familia, de sus partidos de pádel y algunos de los momentos que pasó con sus dos hermanos, Daniela y Darío, durante los cuales se pusieron al día y rememoraron, a través de fotos, los recuerdos de la infancia. Asimismo, añadió imágenes de la inolvidable experiencia que vivieron su marido y sus dos hijos mayores cuando fueron al estadio Más Monumental para alentar a la selección argentina en el partido frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Estos son solo algunos de los tantos recuerdos, personas y experiencias que me llevo conmigo. Momentos que me hicieron feliz, que me hicieron crecer como persona y como profesional”, expresó Lopilato en la publicación. “Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto”, sentenció, con la promesa de que en un futuro próximo regresará a la Argentina.

Rápidamente, la publicación se llenó de sentidos mensajes. “Lu”, comentó Michael Bublé con emojis de corazones rojos y una bandera argentina y Darío Lopilato agregó: “Me emociona, qué tristeza cuando se van. ¡Los amo!“. En esta misma línea, sus seguidores expresaron: ”Te amamos Luisana, casi tres meses acá. Buen regreso y volvé pronto. Abrazos"; “Diosa y única total. Qué hermoso conocerte y compartir con vos” y “Hasta pronto querida Lu”.

Durante estos últimos dos meses, la ex Chiquititas se mantuvo muy activa en sus redes sociales y así como publicó fotos y videos de sus actividades, también tuvo emotivas palabras para sus seres queridos. Justamente el domingo 15 de junio, Día del Padre, le dedicó un profundo y emotivo posteo a su marido.

“Ser padre no es cuestión de perfección, aunque a mis ojos lo seas, sino de paciencia, humildad y presencia. Qué suerte la de Noah, Elías, Vida y Cielo de tenerte en sus vidas. Elegir un compañero no es solo elegir a quien se ama cada día, sino a quien sabés que va a ser un gran padre, más allá de todo. Gracias por todo lo que les das, nos das, cada día. ¡Feliz día!“, expresó y el cantante le agradeció en español: ”Me has ayudado a aprender a ser un mejor padre. Te quiero mucho. Tengo mucha suerte".