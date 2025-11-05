Antonela Roccuzzo jugó al pádel en Miami y se robó todas las miradas con su glamuroso look deportivo

La vida profesional de Antonela Roccuzzo dio un vuelco de 180 grados hace poco más de dos años, cuando junto a su esposo Lionel Messi y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro, abandonaron Europa y se instalaron en los Estados Unidos. Si bien mientras vivió en Barcelona y París colaboró con diversas empresas, su imagen creció exponencialmente desde que llegó a Miami. Firmó contrato para trabajar codo a codo con importantes marcas de lujo, se volvió embajadora de una reconocida firma deportiva y hasta fue anfitriona en eventos fashionistas. Ahora, se animó a ir por más y combinó dos de sus pasiones: la moda y el deporte. Participó de un torneo de pádel y se lució con un elegante - y brillante - outfit, que causó sensación.

Esta semana, la rosarina dijo presente en un torneo de pádel que organizó Tiffany & Co., la lujosa joyería con la que trabaja, en el Reserve Padel de Miami. Se trató de un evento deportivo en el que coincidió con otras personalidades como la influencer Kelly Piquet, pareja del tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, la modelo argentina y esposa de J Balvin, Valentina Ferrer, la influencer Camila Coelho, la presentadora Laura Tobón, el influencer Juanpa Zurita y el cantante Sebastián Yatra.

Anto Roccuzzo demostró sus habilidades para el pádel durante un evento organizado en Miami (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Los invitados fueron desafiados a disputar partidos de dobles. La compañera de Roccuzzo fue la jugadora de pádel cordobesa Vale Abrile. Fue una glamurosa jornada, a puro disfrute y entrenamiento, en donde no faltaron las risas, la buena onda y por supuesto, las sesiones de fotos.

Roccuzzo jugó dobles con la jugadora de pádel argentina Vale Abrile (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Para participar del evento, Antonela Roccuzzo armó un look canchero y completamente acertado para la ocasión. Lució un set de top y falda tableada con calza corta color crema de la colección de Adidas By Stella McCartney. Lo combinó con unas medias blancas y zapatillas haciendo juego y para la noche llevó una campera del mismo conjunto. Pero, toda la atención estuvo puesta en sus joyas. Si bien no son piezas típicas para jugar un partido de pádel, el evento lo requería y lo justificaba.

Para el evento, la rosarina se lució con un set de top y falda y lujosa joyería; caída la noche sumó una campera haciendo juego (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La influencer se recogió el cabello en una elegante colita alta para lucir sus accesorios: un colgante de oro alrededor del cuello que complementó con pulseras, aretes y un reloj. Los usó para la sesión de fotos, pero cuando llegó la hora de demostrar sus habilidades con la paleta, se los quitó para estar más cómoda. ¿El toque final? Un par de lentes de sol negros con detalles en dorado. Fiel a su estilo, no dudó en compartir con sus seguidores de Instagram toda la intimidad del evento y comentó “Match Point”.

(Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Sin embargo, y aunque se suponía que era un evento distendido y divertido, Roccuzzo vivió un incómodo momento cuando fue abordada por el influencer Ziv Tamir conocido como el “hombre de los relojes”. “¿Qué reloj estás usando?“, le preguntó en inglés al advertir la lujosa pieza que llevaba en la muñeca. La cara de desconcierto de la rosarina lo dijo todo, pero lo que llamó la atención entre algunos usuarios fue que tuvo que pedirle asistencia a sus amigas para entender la pregunta que acababan de hacerle.

El incómodo momento que vivió Anto Roccuzzo con un influencer

Hacia el final del intercambio, Tamir le preguntó a Roccuzzo a qué se dedicaba, dando cuenta de que no sabía que estaba hablando con la esposa del mismísimo Lionel Messi. La rosarina optó por no responder y se limitó a esbozar una leve sonrisa para la cámara. El video en cuestión se viralizó y tuvo 7.4 millones de reproducciones en Instagram y 19.5 millones en TikTok.