Nico Vázquez reveló cómo empezó su amistad con Lionel Messi y la advertencia que le hizo Adrián Suar: “Pasó algo loco”

escuchar

El actor Nicolás Vázquez asistió a los estudios de ElTrece para el programa Poco correctos, conducido por el Chino Leunis y el Pollo Álvarez. Ahí habló largo y tendido sobre su actualidad laboral con Tootsie, anécdotas que le dejó su extensa trayectoria y también su vínculo de amistad con Lionel Messi, el actual jugador del Inter Miami, con quien mantiene una cercana relación pese a la distancia.

Cuando a Nico Vázquez le preguntaron sobre su relación con Messi, respondió que ya “contó muchas veces” esa historia, pero que podía hablar sobre el preciso momento en que comenzó esa relación, la primera vez que se juntó con La Pulga, quien en ese momento estaba en su esplendor como jugador de Barcelona.

El puntapié para encarar el tema de Messi fue cuando el reconocido actor enfocó la charla en el exitismo de las personas y puso al delantero argentino como ejemplo de superación. Acto seguido, ante la consulta de sus interlocutores, Vázquez explicó, con lujo de detalle, cómo fue estar frente a frente con La Pulga en la previa a un amistoso contra la selección de Brasil en los Estados Unidos que terminaría 4-3 con un triplete suyo.

Nico Vázquez contó cuál fue el primer contacto con Lionel Mesi

“Nos tenemos mucho amor, construimos una amistad. Compartí momentos importantes y me gustaría estar más en el día a día, nos queremos muchísimo. Nuestro primer encuentro se dio de casualidad porque una marca de deportes me llama por un partido que íbamos a jugar con Brasil en Nueva York”, comenzó Vázquez, ante la atenta mirada del Álvarez y Leunis, que seguían minuciosamente la historia.

Sin tener en cuenta las locaciones geográficas de los Estados Unidos, Vázquez siguió: “No tenía ni idea dónde era Nueva York, yo estaba en Nueva Jersey y ahí me indicaron que estaba a 10 minutos, era un ignorante. Me dejaron entradas para el partido y la empresa sabía que amaba a Messi desde que tenía 17 años, así que cuando llegué me dijeron que el Enano (por Messi) sabía de mi presencia y si quería saludarlo. Yo como cabulero le dije que no sabía si saludarlo porque jugábamos contra Brasil”, indicó.

Finalmente, el saludo se produjo, Messi quedó en contacto con Nico Vázquez, quien asistió al partido donde La Pulga convirtió tres goles y él lo tomó como una señal del destino. Tras ese hecho, el actor lo enlazó con Adrián Suar, uno de los artífices para una segunda historia que tiene como denominador común al futbolista.

Nico Vázquez y una amistad inquebrantable con Lionel Messi Instagram

“Adrián me contó que Messi le habló de mí y le dijo que me invite a una cena donde iban a estar varias personalidades famosas. Entonces recibí esa invitación y pasó algo re loco: yo estaba ahí... y saben que no soy tímido”, relató el protagonista de la obra teatral llamada Tootsie.

Para finalizar su anécdota, contó cómo Suar orquestó sus movimientos dentro de la reunión, aunque, en el final, Messi fue quien se le acercó nuevamente. “Adrián me dijo que no hablara tanto y que él me avisaría cuándo entrar y cuándo no... Hice el personaje de mudo durante toda la reunión y Leo se sentó enfrente mío y ahí empezamos a hablar, fue extraordinario. Una vez que terminó la reunión, me saqué una foto e intercambiamos los números de WhatsApp, me temblaba todo”, cerró.

Esto fue en 2012 y ya han pasado más de 10 años de amistad entre Leo Messi y Nico Vázquez.

LA NACION