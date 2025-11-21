La historia real detrás de El misterio de la familia Carman, el documental furor en Netflix

La serie documental El misterio de la familia Carman (The Carman Family Deaths) se estrenó en Netflix y ya generó furor por todas las teorías que circular alrededor de lo sucedido, ya que hay un fuerte debate vinculado a si fue un accidente o un asesinato.

Estrenada el pasado miércoles 19 de noviembre, El misterio de la familia Carman llegó con una sinopsis clara: “En esta serie documental sobre crímenes reales, un joven rescatado en el mar enfrenta duras acusaciones: haber asesinado a dos miembros de su adinerada familia de Nueva Inglaterra”.

La historia pone el foco en los Carman, una familia de Vermont que quedó rodeada de situaciones inquietantes por muchos años. Todo comenzó el 20 de diciembre de 2013 con la muerte del empresario John Chakalos. Tras su partida, fue su nieto Nathan quien heredó una suma de dinero muy grande con tan solo 19 años de edad, la cual se esfumó rápidamente al hacer gastos ostentosos. Pero un barco fue clave para desenterrar una escalofriante verdad sobre lo que realmente sucedió con su abuelo y cambió su vida para siempre.

Nathan Carman nunca fue acusado por la justicia de haber asesinado a John Chakalo Netflix

En 2016, tres años después de la muerte de Chakalos, Nathan Carman realizó un viaje de pesca en el barco en cuestión junto a su madre, Linda. A las pocas horas, la mujer desapareció en el mar, mientras que el joven fue encontrado a la deriva en una balsa ocho días más tarde, pero la embarcación en la que viajaban nunca apareció.

Con todas las miradas puestas sobre él, Nathan terminó por generar todavía más dudas luego de intentar cobrar el seguro por la pérdida del barco, algo que fue rechazado porque los investigadores determinaron que la embarcación había sido manipulada y que él tenía un posible móvil económico. Pero esto no fue lo único, sino que salió a la luz que era dueño de un arma similar a la que había provocado la muerte de su abuelo.

Linda estaba casada con Clark Carman, el único que sigue vivo de la familia Netflix

Al llegar el 2022, la historia tomó un nuevo giro luego de que fiscales federales acusaran a Nathan de homicidio y fraude por la desaparición de su madre. De forma sorpresiva, un año más tarde, cuando el caso ya había tomado relevancia internacional y se esperaba una resolución judicial, el nieto de John Chakalos fue encontrado muerto en su celda.

Con el objetivo de esclarecer todo lo que sucedió, Netflix lanzó la serie documental El misterio de la familia Carman, con la que, en cada capítulo, reconstruye la compleja trama familiar. Gracias a material de archivo y testimonios clave, la producción demuestra por qué la desaparición de Linda fue fundamental para llegar a una investigación de alcance nacional.

Nathan Carman no respondió ante la justicia y el caso quedó inconcluso Netflix

A lo largo de los años, Nathan tuvo la posibilidad de hablar sobre lo ocurrido con su familia; sin embargo, siempre negó las acusaciones en su contra. En aquel entonces, en diálogo con el programa televisivo ABC News, se lamentó por la muerte de su mamá: “Si no le hubiera pedido a mi madre que fuera a pescar conmigo ese fin de semana, hoy seguiría viva junto a mí”.

Pero eso no fue lo único, sino que el joven también hizo referencia a John Chakalos durante una entrevista con la agencia de noticias Associated Press en 2016: “Mi abuelo era como un padre para mí, y yo como un hijo para él. Era la persona más cercana a mí en el mundo, y lo amaba y él me amaba a mí, y no tuve absolutamente nada que ver con su muerte”.