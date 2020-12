La cantante Tania Libertad, amiga de Armando Manzanero, contó que el cantautor "no creía en el Covid-19" Crédito: El Universal / GDA

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de diciembre de 2020 • 15:40

Armando Manzanero murió este lunes, a los 85 años. El músico, compositor, cantante y productor se encontraba hospitalizado desde el 17 de diciembre, tras presentar síntomas compatibles con Covid-19. Luego de resultar positivo en el testeo, comenzó una lenta recuperación que tuvo complicaciones en los últimos días y culminó con su fallecimiento. Ahora, según trascendió desde el entorno del músico, se conoció que el popular artista era escéptico respecto al coronavirus.

La muerte de Manzanero sacudió al mundo entero por el enorme legado que el músico dejó. Para sus seres queridos fue particularmente doloroso ver el rápido deterioro del cantante. Según explicó Juan Pablo Manzanero, hijo del artista mexicano, la enfermedad de su papá fue consecuencia de haber bajado la guardia frente a la peligrosidad de la pandemia.

En conversación con el diario Reforma, el también músico opinó: "Hay que dar un llamado a toda la gente a que sean más responsables. Mi padre, lamentablemente por esa inquietud que sufren todos, de estar cansados de estar en casa, en su cumpleaños se fue a echar desmadre, a un viaje familiar. Y de repente veo la foto con 30 personas, sin cubrebocas, y digo: 'Qué cosa tan irresponsable'", contó el artista.

"Armando Manzanero no creía en el Covid-19"

Ahora, Tania Libertad, cantante y amiga íntima de Manzanero contó públicamente que el cantautor no tomaba medidas para prevenir el contagio y que, incluso, era escéptico respecto de la existencia del virus. En una entrevista con el programa mexicano Todo para la mujer, Tania contó que durante marzo y abril conversó con Armando y él sostuvo que el coronavirus no existía. "Me dijo 'No, eso no existe'", expresó la mujer. "No creía en el Covid-19, él no creía que existía".

"Fue a Oaxaca y siguió haciendo su vida normal, yo creo que eso también le perjudicó bastante", contó la mujer sobre el viaje que Manzanero hizo en ocasión de su cumpleaños. Luego, el hombre viajó a Yucatán, su ciudad natal, para ser parte de la inauguración de un museo en su honor.

Las palabras de Juan Pablo Manzanero

Acerca del viaje que su padre hizo por su cumpleaños, el hijo del cantante relató: "A todos mis hermanos, a todos los de ahí les dio Covid y a mi padre, pues lamentablemente, con diabetes, a sus 85, y con el riñón jodido... ¡Vaya, la tristeza!".

"Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes", dijo Juan Pablo sobre Armando Manzanero Crédito: Instagram

Sobre los últimos días junto a su padre, Juan Pablo recordó: "Nos hablábamos todos los días para decirnos que nos amábamos mucho; todavía hablé con él varias veces estando él en el hospital hasta que le quitaron el teléfono porque le prohibieron usarlo. Luego lo intubaron, le hicieron su diálisis y siguió luchando. Tenía muchas ganas de vivir, tenía otros planes", relató.