La miniserie éxito de Netflix: es atrapante y tiene un final que nadie vio venir

Crimen, traición y los secretos de un pueblo son los tres condimentos perfectos por los que Él y ella escaló en el ranking de lo más visto de Netflix. La miniserie de suspenso psicológico atrapó tanto a los suscriptores que devoraron en cuestión de horas los seis episodios. Sin embargo, muchos se quedaron procesando la escena final: un giro que nadie vio venir.

Él y Ella se estrenó el jueves 8 de enero y ya es un éxito en Netflix (Foto: Netflix)

Basada en la novela de Alice Feeney, la ficción sigue a Anna (Tessa Thompson), una periodista en un momento oscuro de su carrera que decide investigar un crimen por cuenta propia al descubrir una conexión personal con la víctima. El caso se complica cuando el detective encargado resulta ser su exmarido, Jack (Jon Bernthal), con quien comparte un pasado lleno de heridas abiertas. A medida que las pistas aparecen, la línea entre la justicia y la sospecha se vuelve borrosa: ambos ocultan secretos y, lo más inquietante, los dos se vuelven sospechosos ante los ojos del espectador.

[Atención: esta nota contiene spoilers sobre el final de la serie].

¿Qué sucede cuando las dos personas encargadas de encontrar la verdad no son de fiar? Esa es la premisa que desliza la ficción para desviar la atención. Mientras la trama obliga a señalar a Anna y Jack como asesinos, la serie escondía al verdadero culpable en donde nadie lo esperaba.

Ni Anna ni Jack cometieron los crímenes. La verdadera asesina es Alice, la madre de Anna. Durante toda la historia, Alice es presentada como una mujer mayor, frágil y con problemas de memoria, lo que la eliminaba automáticamente de cualquier lista de sospechosos.

La verdadera asesina es Alice, la madre de Anna (Foto: Netflix)

El descubrimiento de una vieja cinta de video lo cambia todo: no se trataba de crímenes aleatorios, sino de un acto de amor materno retorcido. Al descubrir el abuso que su hija sufrió décadas atrás a manos de sus “amigas”, Alice decidió encontrar por sus propios medios la paz que la justicia nunca le dio.

El desenlace deja una pregunta inquietante: ¿Anna realmente no sabía nada? La escena final sugiere una aceptación tácita. Al elegir el silencio para preservar su futuro, Anna deja de ser una víctima para convertirse en la guardiana del secreto de su madre.

Las pistas que los suscriptores de Netflix pasaron por alto

Algunos de los suscriptores se dieron cuenta de que los directores de la producción dejaron pistas sutiles sobre el papel de Alice. Sus “olvidos” y su aparente desconexión con la realidad eran las herramientas perfectas para moverse sin levantar sospechas. El guion juega con el prejuicio del espectador: se tiende a no sospechar de los personajes de la tercera edad o de aquellos que parecen necesitar cuidados, una técnica clásica del suspenso psicológico.

Algunos de los comentarios que dejaron los suscriptores de Netflix en X al terminar de ver Él y ella (Foto: Captura X)

“Qué buena serie es El y Ella; al principio parece tediosa y casi que la abandoné. El final es muy bueno y una total sorpresa"; “Él y ella, estupenda serie true crime de Netflix, muy entretenida con un elenco espectacular de actrices y actores de primer nivel, no van a poder creer quién es el asesino final, yo aún lo estoy digiriendo” y “La mini serie “Él y ella” de Netflix es un indiscutible 10/10, se la recomiendo, no me esperaba ese final tiene buena trama", fueron algunos de los mensajes que suscriptores dejaron en la red social X.