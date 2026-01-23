Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 24 y 25 de enero

El fin de semana está a la vuelta de la esquina y, junto a este, los planes para exprimirlo al máximo. Dado que se esperan altas temperaturas para este sábado 24 y domingo 25 de enero, muchos eligen quedarse en casa con el aire acondicionado, algo ideal para disfrutar del mejor contenido de Netflix.

El gigante del streaming ya tiene listo el ranking de las películas y series más vistas por los suscriptores de Argentina, por lo que no perderás ni un minuto en elegir qué ver.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Él y ella (2026)

Suspenso/Drama. Anna, afincada en la sofocante Atlanta, vive recluida y cada vez se aleja más de sus amigos y de su carrera como presentadora de las noticias. Pero cuando se entera por casualidad de un asesinato en Dahlonega, el tranquilo pueblo donde creció, recobra su vitalidad y se sumerge en el caso en busca de respuestas. Al detective Jack Harper le sorprende su implicación y la convierte en un objetivo de su propia investigación. Toda historia tiene dos versiones: la de él (‘HIS’) y la de ella (‘HERS’), lo que significa que siempre hay alguien que miente. Duración: seis episodios. Ver Él y ella.

Él y ella, tráiler oficial

2. Sandokán (2025)

Aventura/Acción. Sandokán es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem. Durante sus aventuras, se enamora de Lady Marianna Guillonk, una aristócrata italo-inglesa. Duración: ocho episodios. Ver Sandokán.

Sandokán, tráiler

3. La reina del flow 3 (2026)

Drama. La tercera temporada retoma la explosiva vida de Yeimy Montoya, una talentosa compositora y cantante que, tras haber cobrado una venganza histórica en el pasado, ahora debe enfrentarse a una amenaza abismal. Duración: 65 episodios. Ver La reina del flow.

La reina del flow 3, tráiler oficial

4. Bailando sobre hielo (2026)

Romance/Drama. Una exbailarina sobre hielo vuelve a la pista con un nuevo y emocionante compañero mientras aún siente algo por su antigua pareja: su primer amor. Duración: ocho episodios. Ver Bailando sobre hielo.

Bailando sobre hielo, tráiler oficial

5. Agatha Christie: las siete esferas (2026)

Suspenso. Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma parece haber salido terriblemente -y mortalmente- mal. La tarea de resolver el misterio recaerá en la menos esperada de las detectives: la vivaz e inquisitiva Lady Eileen ‘Bundle’ Brent, quien deberá desentrañar una escalofriante conspiración que cambiará su vida y pondrá al descubierto los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa. Duración: tres episodios. Ver Agatha Christie: las siete esferas.

El tráiler de Agatha Christie: Las Siete Esferas generó expectativa

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El botín (2026)

Suspenso/Acción. La confianza de un grupo de policías de Miami comienza a resquebrajarse después de descubrir millones de dólares en efectivo en un escondite abandonado. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo se pone en duda, incluso en quién pueden confiar. Duración: 1 h 55 min. Ver El botín.

El botín, tráiler oficial

2. Los siete magníficos (2016)

Wéstern/Acción. En el salvaje Oeste, un magnate que desea apropiarse de una mina de oro amenaza a los residentes de un pueblo. Desesperados, estos recurren al cazarrecompensas Sam Chisolm, quien recluta a siete expertos mercenarios para enfrentarse al potentado y a sus terribles secuaces. A medida que se van identificando con la causa de los pueblerinos, los pistoleros de Chisolm terminan peleando ya no solo por el dinero que se les prometió, sino por una causa más noble. Duración: 2 h 12 min. Ver Los siete magníficos.

Los siete magníficos - Trailer

3. Sin tiempo para morir (2021)

Acción/Aventura. James Bond se retiró y vive tranquilo en Jamaica, pero todo cambia cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, le pide que lo ayude a detener a un enigmático villano que posee armamento de última tecnología. Duración: 2 h 43 min. Ver Sin tiempo para morir.

Sin tiempo para morir, tráiler oficial

4. Secuestros: Elizabeth Smart (2026)

Documental/True Crime. El caso real del secuestro en 2002 de Elizabeth Smart, de 14 años, de su casa de Utah, a través de sus propias palabras y de material hasta ahora inédito. Duración: 1 h 31 min. Ver Secuestros: Elizabeth Smart.

Tráiler oficial de Kidnapped: Elizabeth Smart, disponible en Netflix

5. Héroe por encargo (2023)

Acción/Comedia. Un exagente de las fuerzas especiales trabaja como guardia de seguridad para una periodista que está entrevistando a un dictador. En medio de la entrevista, ocurre un golpe militar y se ven obligados a huir hacia la selva, donde necesitan sobrevivir. Duración: 1 h 49 min. Ver Héroe por encargo.