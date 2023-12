escuchar

Luego de terminar su relación con Rachel Valdés, la artista cubana con quien compartió los últimos tres años de su vida, Alejandro Sanz parece haber encontrado nuevamente el amor, el cual no pudo pasar desapercibido este martes 19 de diciembre, durante el festejo de su cumpleaños número 55.

El cantante español celebró un nuevo aniversario de su nacimiento con una fiesta de disfraces en el Teatro Barceló de Madrid y, pese a que compartió varios momentos con los invitados, entre los que se pudo apreciar la presencia de reconocidas figuras artísticas, el intérprete de “Corazón Partío” estuvo muy cerca de Mónica Cruz, la hermana de Penélope Cruz.

Mónica Cruz sería la nueva conquista de Alejandro Sanz (Foto: Instagram/@monicacruz)

Según publicó la revista ¡HOLA! del país europeo, Alejandro y la bailarina y actriz española, podrían haber experimentado un acercamiento tras estrechar lazos a lo largo del pasado verano en Cantabria. Pese a que no se han registrado imágenes que confirmen los encuentros, sí han coincidido en diferentes oportunidades, como en la última entrega de los Latin Grammy, en Sevilla.

Alejandro Sanz celebró sus 55 años con una gran fiesta de disfraces (Foto: Instagram/@AlejandroSanz)

En ese sentido, el mencionado medio afirmó que “ambos se encuentran ilusionados” y que mantienen una “amistad especial”. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los protagonistas han negado ni confirmado los rumores de romance.

Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, donde tiene 7.4 millones de seguidores, el compositor compartió un carrete de imágenes que resumieron el evento y con el que agradeció las muestras de afecto recibidas.

“Show must go on. Por los amigos, por los años, la vida y cada segundo que nos haga feliz”, escribió en el posteo que obtuvo miles de likes y cientos de comentarios. “Me da mucho gusto verte contento! Qué ilusión algún día poder estar en una fiesta tuya! Pero desde mi trinchera de fan te mando todo mi cariño y buenas vibras para seguir viéndote feliz y realizado”, le escribió una usuaria, mientras que otra agregó: “Qué bonito es verte tan feliz y rodeado de tantos amigos que te quieren. Eres muy grande”.

La emoción de Alejandro Sanz al recibir una importante distinción

Sanz no ha pasado por sus mejores momentos este año. Además de su separación con Valdés, el artista mencionó en varias oportunidades lo que le ocurría cuando se apagaban las luces de los escenarios. EN medio de momentos de desánimo y tristeza, una frase preocupó a sus fanáticos de todo el mundo: “A veces no quiero estar”.

Tras ser distinguido con el título de doctor Honoris Causa por la Universidad de Cádiz, Alejandro Sanz compartió una sentida reflexión en las redes (Foto: Instagram @alejandrosanz)

A raíz de su aporte y el debate que abrió sobra la salud mental, el cantante recibió una importante distinción: fue investido doctor Honoris Causa en la Universidad de Cádiz (UCA).

“Más allá de la inquietud que nos puedan crear los retos de la vida, está la actitud con la que afrontamos el aprendizaje. Alegría es el condimento indispensable para cualquier cosa fundamental y, entre esas cosas, la más importante, que es aprender”, sostuvo al recibir el reconocimiento.

Y continuó su discurso: “La alegría con la que hago mi trabajo todos los días, la alegría con la que mis padres me celebraban mis logros. La alegría de un doctorado como este, en una Universidad como esta, alegría de ser un alumno siempre, alegría de sentir que los que saben más que tú no son una amenaza, sino una alegría”.