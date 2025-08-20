Aseguran que Lucía Celasco estaría iniciando un romance con un famoso jugador de Boca Juniors

Agosto viene siendo un mes de final de relaciones y comienzos de nuevos vínculos. Así como Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis tras 18 años juntos, Micaela Tinelli se separó de Lisandro ‘Licha’ López tras seis años juntos. Asimismo, trascendió que tras terminar su matrimonio con Cecilia ‘Chechu’ Bonelli, Darío Cvitanich habría iniciado un romance con la modelo Ivana Figueiras. Por otro lado, el martes en LAM (América TV) revelaron que se habría formado otra pareja. ¿Los protagonistas? Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez y el futbolista de Boca Juniors: Nicolás Figal.

En la emisión del martes de LAM, Pepe Ochoa, que reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, reveló que tenía un enigmático romance. En cuanto a ella, dijo que se trataba de “una modelo millonaria por su familia” y él un jugador de fútbol “tope de gama”. Tras dar algunas pistas revelaron que Nicolás Figal “está en un vínculo romántico con Lucía Celasco”.

En LAM, vincularon a Lucía Celasco con el futbolista Nicolás Figal (Foto: Instagram @lucia_celasco / @nico_figal)

En cuanto a los detalles de este presunto vínculo, reveló que estarían en un romance desde hace dos o tres meses. “Es un romance que no molesta a nadie porque los dos están solteros”, acotó Yanina Latorre. Según revelaron en el programa, el lunes los habrían visto juntos en un bar muy conocido. “Estuvieron juntos; él tiene este mecanismo que no me sorprendió. Llega él, luego llega ella. Él es muy fachero. Se sientan en una mesa. Están ahí a los besos, los vio todo el mundo. Y luego se retiran juntos”, detalló Ochoa.

A pesar de la popularidad de su familia, Lucía Celasco, la hija de Mercedes ‘Mecha’ Sarrabayrouse y Eduardo Celasco y nieta de Susana Giménez, mantiene un perfil extremadamente bajo. Tiene su propio local de ropa, no habla con la prensa y suele seleccionar cuidadosamente el contenido que comparte en su cuenta de Instagram, donde acumula 270 mil seguidores. Sin embargo, ahora habría comenzado un vínculo amoroso que tomó por sorpresa a más de uno.

Nicolas Figal jugó en Independiente y también pasó por Inter Miami (Foto: Instagram @nico_figal)

Nicolás Figal, en tanto, tiene 31 años y desde 2022 juega en Boca Juniors. Previamente, jugó en Independiente, pasó por Olimpo y luego dio el salto a la MLS. Integró el plantel de Inter Miami, actual equipo de Lionel Messi, pero no llegaron a ser compañeros.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con la influencer gastronómica Florencia Fernández y dueña de una conocida cadena de restaurantes, con quien comparte una hija, Felicitas, nacida el 15 de enero de 2020. “Se conocen porque el papá de ella fue dirigente de Independiente. En su momento, él era uno de los mega jugadores del plantel que salió campeón de la Copa Sudamericana. La realidad es que tuvieron varias idas y vueltas. En las fiestas estuvieron juntos, pero hace tres meses vienen remando la relación, tenían un distanciamiento, pero lo raro es que pasaron las fiestas juntos”, contó Julieta Argenta en LAM en enero.

Figal estuvo casado con la influencer Florencia Fernández, con quien tiene una hija de cinco años (Foto: Instagram @nico_figal)

Sin embargo, la relación se habría terminado a principios de este año luego de que a él lo vincularan sentimentalmente con otra mujer con quien se lo vio cenando en Cariló. “Él en el medio se va a la costa y trasciende esta imagen de él con una chica y no hubo más que comentarle a ella [Fernández] porque era difícil frenar la noticia. Estaban distanciados, en crisis”, agregó. Según revelaron en el programa, la mujer en cuestión fue la influencer Belén Negri, expareja de Coscu y de Tiago PZK.