Martín Liberman reflexionó sobre su lucha por ser padre: “Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado”

Martín Liberman y Ana Laura López, quienes se casaron en 2019, se encuentran en la espera de su primer hijo juntos y es evidente que no pueden contener su felicidad. Así queda demostrado en las redes sociales del periodista, quien no pierde oportunidad de mostrarse con una enorme sonrisa acompañado por su esposa y su incipiente panza. Aunque la alegría de este momento en inmensa, para la pareja no fue nada fácil lograr concebir, y durante su paso por Mañanísima (Ciudad Magazine), el jurado de Los 8 escalones del millón (eltrece) explicó por qué.

El periodista y la bailarina se conocieron muchos años atrás en la pista de Bailando por un sueño (eltrece), en donde conformaron una de las parejas participantes. En ese entonces, la química que había entre los dos era indisimulable, pero ambos se encontraban en pareja y negaron cualquier rumor de una posible relación. Tras ser eliminados del concurso, no volvieron a verse por un largo tiempo. No obstante, el cariño que se tenían nunca desapareció.

Volvieron a encontrarse cuando él fue a ver un espectáculo de Cristian Castro en donde Ana Laura se desempeñaba como una de las bailarinas. Esa noche decidieron verse después del show y, al estar los dos solteros, pasó lo inevitable: nunca más se separaron. En 2019 decidieron hacer oficial la relación y celebraron su casamiento en una lujosa fiesta que contó con la presencia de grandes nombres de la farándula.

Martín Liberman habló sobre el tratamiento que debió atravesar para concebir a sus dos hijos

Ahora, Liberman se prepara para ser padre por segunda vez -tuvo a su primer hijo, Blas, durante su matrimonio con Marcela Greco- y está cada día más feliz. Su cuenta de Instagram está empapelada de postales familiares, fotos vacacionales y tiernas dedicatorias hacia su esposa y futura madre de su hijo.

Martín Liberman junto a su pareja y a su hijo instagram @libermanmartin

Al mismo tiempo que el embarazo roza los seis meses y la familia se prepara para recibir al nuevo integrante, el periodista deportivo pasó por Mananísima para charlar sobre este increíble momento. Durante el diálogo con Carmen Barbieri, conductora del ciclo de entrevistas de Ciudad Magazine, habló sobre lo difícil que fue para él poder concebir a sus dos hijos.

“Para tener dos hijos hice 11 tratamientos de fertilización”, aseguró. Y continuó: “Todas las luchas son valientes, destacables y valiosas porque lo que estás buscando es traer un hijo al mundo. Para tener a Blas (quien actualmente tiene 12 años) fue mucho más duro porque fue el séptimo tratamiento”. En cambio, en esta segunda ocasión, el proceso no fue tan arduo. “Con Anita, para lograr este embarazo, tuvimos que hacer tres tratamientos. Hubo dos intentos frustrados y el tercero fue fructífero”, detalló.

Martín Liberman junto a Ana Laura López. instagram @libermanmartin

Durante la entrevista, explicó que este impedimento se debe a un trastorno hereditario del que debió operarse hace catorce años y que impedía que los espermatozoides sanos fecundaran los óvulos. “Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos. Pero es de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales como la mayoría de la gente. Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado”, especificó.

Martín Liberman y Ana Laura López esperan su primer hijo juntos instagram @libermanmartin

A pesar de que el camino no fue nada fácil, se mostró orgulloso por la realidad que atraviesa. “Me tocó ser padre de esta manera y celebro que haya sido así. Para mí fue crecimiento, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos, tener que ser frío en momentos duros”, expresó. Y, para finalizar, agregó: “Me tocó esto y estoy feliz de que me haya tocado. Siento que es una experiencia que me enriqueció desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó”.