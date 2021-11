Así es por dentro la imponente mansión que construyó Guido Süller en Pilar: “Gasté todos mis ahorros”

Guido Süller mostró su nueva mansión en un barrio privado de Pilar y deslumbró a todos por lo imponente de los ambientes y los detalles de la piscina sin fin. El participante de El gran premio de la cocina (eltrece) hizo realidad su sueño de construir su propia casa “al estilo Miami” y lo mostró en un móvil con Implacables (El Nueve), con quienes recorrió todos los rincones de los ambientes originales.

El arquitecto reveló que si bien aún faltan algunos detalles por terminar, como una parte del gimnasio que se encuentra en el primer piso de la casa, la vivienda está habitable. Con una espectacular vista a sus espaldas, sostuvo que se siente como si viviera “en South Beach”, un barrio de Miami, Florida. “La piscina es sin fin y desborda a una playa y después está la laguna”, contó mientras revelaba parte del paisaje y la puesta del sol.

La casa tiene una pileta sin fin con playa privada que desemboca a una laguna Captura de video

“Pero todavía falta. Está sin terminar”, agregó para luego explicar que restan algunos detalles para que quede como él quiere. Además detalló que la propiedad, ubicada en Pilar, cuenta con una playa privada, la cual no fue una tarea fácil, ya que se necesitaron 30 camiones con arena.

En otra parte de la nota mostró una especie de cascada que se desprende desde una parte del techo externo del edificio y que cae a la pileta climatizada: “En realidad es una lluvia para la noche desenchufarse, sentir el ruido y no tener que tomar el clonazepam”.

La cocina de la mansión tiene detalles vintage en tonos pasteles

La cocina, reveló, es vintage con tonos claros y pasteles, decorada con detalles modernos en la mueblería. “El box es retro, al igual que los bancos de la mesa desayunador. La mesada es ideal para cocinar”, afirmó. “Tengo muchas ganas de hacer un programa de cocina por YouTube”, adelantó y luego contó que tiene una pe. Dentro de la cocina, el actor también tiene una pequeña huerta, pero aclaró que “está un poco pobretona”.

Guido Süller muestra parte de la pileta y la playa privada de su casa

En el living de la casa también se puede ver que tiene un gran ventanal de seis metros de alto por cinco de ancho, engalanado con una cortina hecha a medida de brocato: “Son de una tela súper sofisticada que suele utilizarse para vestidos de alta costura”.

El actor también hizo un recorrido por su casa en las redes sociales Instagram @guido_suller

En una parte externa de la propiedad también contó que tiene un baño en suite con un jacuzzi, que sobresale de la casa y solo está protegido por vidrios transparentes. “Me baño ahí, sí. Me meto desnudo. Tiene vista al lago; para verme tienen que tener unos largavistas”, dijo.

Los detalles del interior y el exterior de la mansión

Ante la consulta de una de las panelistas del programa sobre el presupuesto que había destinado para hacer la casa, contó que había gastado todos sus ahorros. “No me queda nada porque la tuve que hacer tres veces, porque me ca… ron los constructores. Estoy en juicio con ellos”, explicó. Además, precisó que la mansión tiene cuarto de huéspedes por si un día decide llevar a sus amigos. “Tengo, pero no invito nunca a nadie”, sintetizó.