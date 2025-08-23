La desopilante anécdota de Emmanuel Horvilleur sobre su Grammy que se volvió viral: “Uno de los mejores papelones que hice”

En medio de su vuelta a la televisión como el consejero del Team Miranda! en La Voz Argentina (Telefe), Emmanuel Horvilleur participó del ciclo de entrevistas de Terapia Picante (YouTube) y sorprendió al contar una anécdota sobre los Premios Grammy, por lo que no tardó en convertirse en tendencia en redes.

Emmanuel Horvilleur se convirtió en tendencia en X (Foto: Captura X)

“Horvilleur: porque contó una anécdota genial sobre una fake news que protagonizó diez años atrás”, escribieron desde el perfil de X de Tendencias en Argentina junto al fragmento en el que el artista recordó un insólito momento que vivió en 2013. “Eso fue un error mío, es uno de los mejores papelones que hice”, expresó entre risas.

Y explicó: “Cuando vos vas a los Grammy, podés pasar a una especie de tiendita donde elegís regalos. Te vas llevando, no sé, desde una bota de lluvia hasta jabón en polvo, de cualquier cosa hay... El jabón en polvo lo dejé, pero había un robot increíble, pero increíble, y ese no te lo podías llevar”.

En ese sentido, indicó que había que dejar varios datos personales. “Tu mail, tu dirección de Argentina y te lo mandaban al tiempo”. “Nosotros (junto a Dante Spinetta) habíamos ganado el Grammy por “Ula Ula” y tampoco te lo llevás (al galardón) de la premiación, te lo mandan al tiempo", indicó.

“Yo el robot me lo había olvidado por completo y un día me llaman de la aduana y me dicen ‘tenés algo acá de los Grammy, tenés que venir a buscarlo y a pagarlo, pagar un fee para que pase, y yo dije ‘cómo voy a pagar un fee por un premio que gané’, ¿entendés?”, señaló el artista.

En aquel momento, el músico plasmó su indignación con un posteo en X. “Era ese momento políticamente confuso, como siempre, de las importaciones… Quilombo con eso, no sé, y me empezaron a retuitear de todos lados. ‘A los Illya Kuryaki le retuvieron el premio en la aduana, todos los portales de noticias. Nunca en mi vida me pasó algo que tenga tanto quilombo mediático”, recordó.

Illya Kuryaki and the Valderramas, el dúo que integra junto a Dante Spinetta, ganó el premio a Mejor Canción Urbana en los Latin Grammy de 2013 por su hit “Ula Ula“ Archivo

Cuatro o cinco horas después del revuelo, el teléfono de Horvilleur sonó nuevamente. “Me llama, no me acuerdo si mi mánager o un tipo directamente de la aduana y me dice ‘estamos teniendo un quilombo tremendo porque vos dijiste que te retuvimos el premio y vos no tenés ningún premio. Acá abrimos la caja y tenés un robot’”, detalló el cantante entre carcajadas. El músico admitió haberse sentido “el más bol*** del universo”, pero también reconoció que la situación fue “muy graciosa”.

Como era de esperar, la publicación recibió todo tipo de comentarios de los usuarios, quienes no podían creer lo que escuchaban. “Espectacular”; “Me reí como la primera vez que lo escuché contarla” y “Un genio”, fueron solo algunos de ellos.

Algunos de los comentarios que recibió Horvilleur tras recordar su insólita anécdota (Foto: Captura X)

Cabe recordar que en aquella oportunidad, Illya Kuryaki and the Valderramas, el dúo que integra junto a Dante Spinetta, ganó el premio a Mejor Canción Urbana en los Latin Grammy de 2013 por su hit “Ula Ula“, parte del disco Chances. Pese a que hubo confusión al principio, Emmanuel explicó que el premio llegó y que no tuvo que pagar impuestos.