Telefe confirmó el regreso de su programa de convivencia para finales de este mes con una propuesta que conmemora los 25 años de Gran Hermano en el país. El conductor Santiago del Moro liderará nuevamente el ciclo que presenta cambios en la vivienda y una dinámica de competencia acelerada para captar el interés de la audiencia multiplataforma.

Gran Hermano Generación Dorada: esto es lo que se sabe sobre la edición 2026 que empieza el 23 de febrero

El próximo lunes 23 de febrero a las 22:15 horas inicia Gran Hermano Generación Dorada, la apuesta más ambiciosa de la emisora para el presente año. Esta entrega especial celebra el cuarto de siglo del debut del show en la Argentina y presenta una renovación total de su estética.

Gran expectativa por el regreso de Gran Hermano y sus nuevas reglas

La producción programó un ingreso dividido en dos jornadas consecutivas para presentar a los nuevos habitantes. El lunes 23 entrará el primer grupo de concursantes y el martes 24 completarán el plantel definitivo de jugadores.

Esta edición introduce una mecánica de juego mucho más veloz que las anteriores. La primera gala de nominación ocurrirá el miércoles 25 de febrero, apenas 48 horas después del estreno. La decisión elimina el período habitual de adaptación de los participantes y los obliga a ejecutar estrategias desde el minuto uno. El reglamento también incorpora un sistema de votación diferente en el confesionario.

Cómo es la nueva casa de Gran Hermano 2026

La vivienda de los participantes recibió una transformación integral para esta temporada. El canal sumó tecnología de punta y un diseño que rinde homenaje a la historia del programa. El cambio más radical se observa en el exterior del predio. La producción reemplazó la piscina tradicional por una playa artificial, un elemento que modificará las dinámicas de convivencia y el uso de los espacios comunes.

La nueva edición del reality contará con la conducción de Santiago del Moro a partir del lunes 23 de febrero

El jardín también alberga una estructura denominada “La Puerta Roja”. Según las redes sociales oficiales del programa: “además de la puerta giratoria, estará esta puerta la mitad del patio. Allí pasarán muchas cosas”. Este elemento funcionará como una herramienta inédita para el desarrollo de desafíos o ingresos sorpresa. El hermetismo sobre el casting todavía es alto. Las especulaciones apuntan a una combinación de perfiles mediáticos, exdeportistas y figuras que pasaron por ediciones previas.

Qué canales transmiten el programa en vivo

El seguimiento de la competencia se encuentra disponible a través de múltiples soportes digitales y televisivos. La emisión principal ocurre en Telefe de lunes a jueves a las 22.15. Los usuarios de televisión por cable disponen de las siguientes señales:

Canal 123 (1123 en HD) en DirecTV.

Canal 12 en Cablevisión y Telecentro.

Canal 10 en Flow.

Canales 12 y 1001 en Telecentro Play.

El ingreso de los participantes ocurrirá en dos jornadas consecutivas durante la primera semana de competencia

La visualización continua de la casa se mantiene gratuita por 24 horas mediante la plataforma DGO. Por otro lado, el servicio de streaming HBO Max emite los programas en simultáneo y aloja los contenidos para su consumo bajo demanda.

La interacción digital se potencia con transmisiones específicas en YouTube y Twitch. Los comunicadores La Tora y Fefe Bongiorno encabezan el espacio Streams Telefe con reacciones en tiempo real a lo que sucede en el aislamiento.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.