Maju Lozano fue tajante sobre Facundo Arana tras el arreglo con Romina Gaetani: “Yo sé lo que digo”

“Él tuvo actitudes violentas conmigo”, fue la frase que deslizó Romina Gaetani sobre Facundo Arana en los estudios de LAM (América TV) el pasado 21 de mayo. Desde aquel momento se abrió una polémica que parecía no tener fin: versiones cruzadas, opiniones de otros famosos y comentarios de toda índole en las redes sociales. Sin embargo, tras una larga disputa, los artistas mantuvieron una reunión y firmaron un acuerdo de reconciliación. Sobre este tema se refirió Maju Lozano, quien fue una de las primeras figuras que relató su experiencia con el actor tras los dichos de la actriz.

En declaraciones con un cronista de LAM, la conductora se refirió al arreglo entre los actores y sostuvo que no se sorprendió cuando se enteró de la noticia. Sin embargo, intentó esquivar las preguntas al respecto. “Te juro que no quiero opinar, perdón, no tengo nada para decir. Yo hablé desde lo que me pasó a mí, con absoluta verdad y muchos testigos. Es un tema súper personal de ellos y está a la vista”, expresó en un comienzo de la nota.

La palabra de Maju Lozano tras el acuerdo de Facundo Arana y Romina Gaetani

Por su parte, el notero se refirió al apoyo que le otorgó a Gaetani luego de dar sus declaraciones, en las que contó una experiencia similar que vivió con Arana en 2009. “Yo hablé desde mi experiencia. Es mi historia y lo cuento desde una absoluta verdad, es lo que me pasó y hay un montón de testigos. Después lo que uno haga con su propia historia es súper personal, yo sé lo que digo y lo mantengo porque es verdad y es un tema sumamente delicado”, sostuvo.

En relación a la disputa entre los artistas, expresó que ambos tienen su historia y que ella habló desde sus propias vivencias. “Hay un montón de actrices que salieron a hablar, de un lado o el otro y a creer siempre en las palabras. Es súper valido que ellos lo hagan. Ellos son amigos, se conocen hace mucho tiempo. Yo no lo conozco. Hablo de lo que me tocó vivir y me hago cargo de lo que digo”, dijo.

A continuación, el periodista le preguntó en relación a qué haría si Fernando Burlando, abogado de Arana, se comunicara con ella para llegar a una reconciliación con el ex Chiquititas, tal y como lo hizo con Gaetani. Con ese escenario, respondió: “No es la misma historia. Eso fue una cosa privada. Yo siempre tiendo a creerle a las mujeres porque es mi postura. Hace cinco años hago un programa donde hablo de una manera seria sobre violencia. Es un tema súper delicado”.

Respecto del descargo que hizo Facundo Arana en medio de la polémica, en el que anunció que iniciaría acciones legales a las personas que hicieron acusaciones en contra de él, concluyó: “Yo no tengo miedo. Es mi verdad, hay 15 personas que avalan lo que pasó y hay una carta de disculpas por parte de él”.

Cuáles fueron los dichos que realizó Maju Lozano sobre Facundo Arana

Hace algunos días, y en diálogo con el mismo medio, Lozano aseguró que Arana tuvo una actitud “muy agresiva con ella” y se trasladó a la época en la que trabajaba en el ciclo radial Lalo por hecho, precisamente el día en el que el actor fue en calidad de invitado.

Maju Lozano bancó a Gaetani y recordó un episodio con Facundo Arana

“Cuando escuché determinada frase no me sorprendió. En su momento, hace muchos años, él vino acá y yo la pasé tremendamente mal, me maltrató y me agredió. Cuando la escuché a Romina me impactó porque eran frases muy parecidas. Entonces vos decís, ‘ah bueno’”, comenzó.

El conflicto principal ocurrió en 2014. Todo surgió cuando el actor le recordó a Lozano una antigua entrevista que le realizó a Isabel Macedo -su exmujer- en 2009. En esa nota, la actriz hizo referencia a la separación que atravesó con él. “Cinco años después, él viene a mi lugar de trabajo a agredir y a decir barbaridades, fue muy loco. Con los años, por suerte las cosas pasan y uno avanza, pero en su momento no me respaldó nadie. La verdad que fue un tipo que cinco años después de una nota que había dado su exmujer, que ni siquiera estábamos hablando de él, viene a mi lugar de trabajo a hacer una nota con Lalo y empieza a los gritos con una fotocopia de una revista Gente. Vino a eso, preguntó dónde me sentaba, y se sentó a lado. Me impactó. Yo la pasé horrible”, continuó.

Entre otras cuestiones, Maju rememoró que el hecho la dejó temblando y habló sobre cómo reaccionó ante ese ataque: “Después obviamente que lo enfrenté, y me fui sola, porque nadie me acompañó. Porque para la discográfica, yo había sido una maleducada que me había enfrentado a su figura. Yo tuve la capacidad de defenderme, era la conductora del programa, pero no sé si hubiera sido productora, qué me hubiera pasado. Tampoco me importó”.