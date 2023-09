escuchar

Martina, la hija de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein, participó en el pase radial que hace su madre con Yanina Latorre. En un clima distendido y con la ayuda de la conductora, contó algunas cosas de su vida. Según reveló, es fanática de Taylor Swift y de Tini Stoessel y se prepara con impaciencia para el recital de la artista norteamericana en la Argentina.

En el comienzo de la charla, que se dio al aire de El Observador 107.9, la pequeña comenzó con una serie de divertidos comentarios sobre su madre y su costumbre de enviarle mensajes durante sus campamentos y salidas. Además, dijo que tiene 10 años y que actualmente cursa quinto grado de la escuela primaria.

Así está hoy Martina, la hija de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

A continuación, Yanina tomó la palabra y aseguró que el aspecto de la pequeña le recordó al de su hija, Lola Latorre, cuando tenía la misma edad. Por otra parte, Martina dijo que no acostumbra mirar televisión, excepto en una situación particular: “Si veo que mi abuelo está mirando la tele voy con él y veo La Voz (la edición de España), pero si no, no”. En ese sentido, manifestó que no suele ver contenidos argentinos y que prefiere consumir videos en las redes sociales.

Después de que la pequeña se animó a pedir que musicalicen el pase con “Shake it off”, la canción de Taylor Swift, y de que Viviana Canosa habló del fanatismo de su hija por la cantante, la panelista de LAM mostró que llevaba puesta una pulsera que fue regalo de la nena. Sobre su cariño por la estadounidense, reveló que su madre le compró discos como objetos de colección. “Nadie los compra para escucharlos. Los compran por lindos”, explicó.

Luego de que las tres improvisaron un baile con la mencionada, “Mimi”, el cariñoso apodo con el que la llama su madre, fue consultada por Yanina Latorre sobre su gusto por el baile. A pesar de que reveló que le gusta mucho bailar, afirmó que no ocurre lo mismo con el canto, actividades que muchas veces se practican juntas y especialmente en la infancia.

Martina, la hija de Viviana Canosa, habló sobre su gusto por el baile

Sobre esto, Martina también comentó que le gustaría formar parte de alguna escuela de baile, pero que no siente el deseo de dedicarse a eso a lo largo de su vida: “Por hobby”. Aunque actualmente no asiste a clases, sí lo hizo en el pasado y se mostró abierta a volver.

Con ese objetivo en mente, Yanina le recomendó a Viviana que envíe a su hija a Otro Mundo, la academia creada y dirigida por Cris Morena, que no solo enseña baile, sino que tiene un enfoque integral con talleres que incluyen también la actuación y la posibilidad de aprender algún instrumento o canto, en el caso de que a la nena le surja el deseo en algún momento.

Tras su recomendación, la panelista de espectáculos trajo nuevamente la comparación con Lola y recordó que su hija participó en esta academia y llevó a cabo distintas actividades a lo largo del tiempo. Luego de escuchar esas palabras e incentivada por su madre, Martina finalmente aceptó y seguramente será inscripta allí próximamente.