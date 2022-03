Así está hoy Mía, la hija de Matías Martin y la modelo Natalia Graciano

Mía, la primera hija de Matías Martin y Natalia Graciano cumplió 16 años y sus padres la saludaron en sus respectivas cuentas de Instagram. Si bien la adolescente no utiliza mucho sus redes sociales, el conductor y la modelo se encargan de revelar cada detalle referente al paso del tiempo, sus logros y lo orgullosos que están de ella.

Tal y como suelen hacerlo todos los años, la pareja recurrió a Instagram para dedicarle un sentido mensaje a su hija, pero lo que llamó la atención de sus seguidores fue lo enorme que está Mía. El conductor de Urbana Play compartió una postal en donde se los ve a ambos disfrutar de la última edición del Lollapalooza, y sus más de 140 mil seguidores destacaron el parecido entre ambos.

En la publicación, que recibió más de 6 mil likes, el periodista le dedicó un profundo mensaje a su hija por todo lo que logró a lo largo en su vida y todo lo que le resta. “Todo llega...como las amistades de fierro que formaste. Como los logros en el colegio. Como el cariño incondicional de los que están cerca. Como el amor que estás viviendo. Como la admiración que despertaste cuando enfrentaste con decisión y valentía los momentos más difíciles”, puntualizó.

El periodista compartió hace un tiempo los recuerdos de Mía cuando era una nena Instagram @matiasmartin

Mía nació el 22 de marzo de 2006 y es la única hija del periodista, quien también es padre de Luca, junto a Nancy Dupláa y Alejo, con Graciano.

“Recién empezaba el partido. Mi primera hija. Esa piel y ese olor con besos que curan”, escribió el conductor meses atrás en una postal en la que se mostró enamorado de su esposa y su hijita cuando era apenas una beba. “Una familia. La mamá hermosa que te tocó. Ese instante. No me sueltes la mano, Pá. La fuerza del deseo va con vos a todos lados. Te amo Pochita”, le dedicó en su momento.

Por su parte, Natalia, cada tanto comparte algunas postales junto a su hija con quien disfruta de viajes y los momentos de felicidad en familia. “Hermosa por dentro y por fuera. Con un corazón enorme. Agradecida, sensible, auténtica y divertida. Buena amiga, dejás huella por donde sea que pases, iluminando el camino. Te amo”, le escribió en una de las últimas fotografías en las que se las ve sonreír.

La familia festejó a Mía en las redes sociales Instagram @natigraciano

“Sabé que siempre voy a estar al lado tuyo acompañándote, incondicional. Y también te admiro, porque tenés una fuerza de otro planeta, mezclada con una bondad y un corazón únicos. Porque enfrentás la vida con una valentía admirable. Porque sabes resolver, sos práctica y decidida. Porque le pones optimismo y no te dejas vencer frente a un problema”, le expresó la modelo a Mía.

Mía hoy tiene 16 años y está a punto de terminar el colegio Instagram Natalia Graciano

En esa misma línea, continuó: “Porque tu motor es el futuro y los miles de viajes y planes que soñás. Porqué no dejás para mañana lo que podés resolver hoy. Porque te preocupás por el otro y sos amorosa aún en los momentos más insólitos. Porque decís gracias hasta dormida en cualquier circunstancia, porque me enseñas cada día. No puedo estar mas orgullosa de vos”.