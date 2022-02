Eleonora Wexler se despidió de su perra con un conmovedor mensaje: “Hermoso viaje”

Eleonora Wexler atraviesa un triste momento luego de la muerte de su perra Reyna. La actriz compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales para despedirla y generó cientos de comentarios en su apoyo.

“Así te fuiste como viviste y en honor a tu nombre, Reyna (que te puso Miru cuando llegaste y apareciste por la puerta de casa; desnutrida de haber amamantado, pelada, renga, flaca y llena de bichos y sangre en tu lomo. Con tanto miedo). Te pusiste hermosa mi vieja”, escribió. “Te adaptaste a la manada y cuidabas como nadie el hogar. Me esperabas siempre cuando llegaba. Leal mi vieja, siempre. Siempre en mi corazón. Ya nos encontraremos... Hermoso viaje mi Reyna”, concluyó junto a una imagen con la perra rescatada.

La despedida de Eleonora a su perra. Fuente: Instagram

La publicación ya tiene más de 13 mil me gusta y comentarios de colegas brindándole mensajes de amor. “Mamita”, escribió Nancy Duplaa. “Cosita. Lo siento mucho, Ele”, envió Malena Solda. Por su parte, Refugio El Campito, la organización que había rescatado a Reyna, comentó: “Abrazo fuerte en este momento, se fue sabiéndose amada”.

En 2020, la actriz despidió a otra de sus perras, Ámbar: “Ya sé que estás con todo lo más lindo que te puede esperar. Mi Ámbar adorada, inteligente, noble... Llena de amor... buenaa compañera de vida. ¡Mi vieja sabia! ¡Eso! Hasta fuiste tan buena que te fuiste rápido para que no suframos. Te amamos, el mejor viaje mi amada Ambarita. Tus besos para siempre”, había escrito junto a fotos de la perra.

Eleonora Wexler, sobre la relación con su nuevo novio: “Nos estamos conociendo”

Pero no todas son tristes noticias en la vida de Eleonora Wexler. En diálogo con LA NACION, la actriz de 47 años confirmó que se encuentra en pareja, pero que están avanzando con prudencia. “Nos estamos conociendo”, le confió a este medio. Si bien compartió la buena nueva, prefirió preservar la identidad de su novio. Tiempo después, Wexler fue vista muy bien acompañada por su flamante pareja en una noche muy especial: la celebración de UNICEF de su 75 aniversario, una gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón.

En octubre de este año, en el marco de la promoción del film Yo nena, yo princesa de Federico Palazzo, Wexler dejó entrever que estaba iniciando una relación. Cuando se le preguntó si estaba sola, respondió “Bueno, no es que esté sola... pero no estoy en una pareja estable. A veces me gustaría volver a estar en pareja y a veces no, tengo momentos y momentos. Sola tengo una vida muy completa. La verdad es esa. Me llevo muy bien con mi soledad”, aseguró.

“Disfruto mucho de mis amigos, de mi familia, de mi hija, de mis perros, de ver una película a solas y luego leer un libro. Salgo a comer con alguna amiga de noche, voy al teatro, en fin, tengo mucha libertad. Amo lo que hago, siento pasión por mi trabajo y eso me hace sentir completa. Mi vida hoy tiene muchos condimentos, tantos que si un hombre no suma no vale la pena negociar mi libertad. Salvo que me pegue un flechazo loco y diga: ‘guauuu, ¿qué pasó? Ok, negociemos’”, contaba la actriz.