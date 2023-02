Luciana Salazar se vistió de gala para ir a ver Casados con Hijos y se cruzó con otros famosos tras bambalinas

escuchar

Dos meses tras su debut teatral, Casados con hijos ya es oficialmente una de las obras más destacadas, no solo del verano, sino también del año. A 17 años del estreno televisivo, la familia Argento continúa entre las favoritas del público y su puesta en escena teatral no decepcionó. Tal es así, que cada noche cuentan con la presencia de destacadas figuras del espectáculo que asisten a la función. En esta oportunidad, quien dio el presente fue Luciana Salazar, que no solo revolucionó con su osado look sino que también generó sorpresa al posar con otras celebridades que también fueron a disfrutar del show.

Casados con hijos es un éxito teatral Adrian Diaz Bernini

Casados con hijos llegó al teatro Gran Rex en enero del 2023, casi tres años después de la fecha de estreno original, la cual se tuvo que posponer debido a la pandemia por coronavirus. La espera solo logró aumentar la expectativas de un público que ansiaba volver a ver al dinámico elenco en acción y poder disfrutar de los cómicos cruces de Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Jorgelina Aruzzi (quien ocupó el rol de Érica Rivas), Darío y Lusiana Lopilato en vivo.

Finalmente, el momento llegó y, no solo fue un rotundo éxito en la primera semana, sino que con el paso del tiempo dicha popularidad no disminuyó. Así, el show se ubicó entre los más destacados de la temporada de verano de la calle Corrientes e incluso se encuentra en competencia para consagrarse como una de las obras del año.

Luli Salazar se vistió de gala para ir a ver Casados con Hijos

Además del cómico guión atravesado por el humor clásico costumbrista que caracterizó tanto a la tira televisiva como a su versión teatral -ambos escritos por Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón- uno de los atractivos de Casados con hijos es que, función tras función, son varias las celebridades que se ubican entre los miles de espectadores.

En la noche del viernes, a la larga lista de famosos que pasaron por el Gran Rex -conformada por Iván de Pineda, María Becerra, las Trillizas de Oro, Marley, Jey Mammon y toda la familia Sabatini Fulop- se sumó Luciana Salazar quien, a pesar de no haber llevado a su hija Matilda, estuvo acompañada por su colega y amigo cercano, Marcelo Polino.

Luli Salazar fue a ver Casados con Hijos con Marcelo Polino y posó junto a Claudia Villafañe

Para su salida de amigos, la modelo eligió un vestido corto al cuerpo color rosa viejo satinado con un par de sandalias transparentes de taco alto y acompañó el look con un bolso de mano del mismo tono que el resto del atuendo. En cuanto al pelo, llevó la melena rubia totalmente lacia suelta y eligió un maquillaje en tonos naturales.

Finalizada la obra, fue al backstage para ver a los actores y posó en una foto grupal junto al elenco con el conductor de Polino Auténtico y otra de las celebridades que estuvo en la misma fecha: Claudia Villafañe. La ganadora de MasterChef Celebrity fue en compañía de una de sus colegas de Eventos Plan V, su empresa de organización de eventos. Ambas asistieron como invitadas especiales de Florencia Peña, ya que fueron las mentes detrás de su increíble fiesta de casamiento con Ramiro Ponce de León.

La familia Sabatini-Fulop también disfrutó de una de las funciones de Casados con hijos

LA NACION