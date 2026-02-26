Así salió Daniela de Lucía de la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

El miércoles se le comunicó a Daniela De Lucía que su padre falleció, quien transitaba desde hacía tiempo una enfermedad. Por este motivo, la coach y escritora abandonó repentinamente Gran Hermano (Telefe) y lo hizo con un mensaje emotivo para con sus compañeras de habitación.

El hermetismo que caracteriza al juego se rompió por completo al tratarse de una situación grave y, hasta el momento, se desconoce si De Lucía retornará al programa o directamente dejará para siempre el reality.

Daniela emitió un mensaje a sus compañeros antes de irse de la casa (Fuente: Gran Hermano)

Durante la emisión de El Debate (Telefe), Santiago del Moro dijo: “Fue un día muy difícil. La vida es así y Gran Hermano es la vida. Daniela entró a la casa, entró a jugar y, la verdad que, desde que lo hizo, imprimió ya su estilo personal, pero tuvo cuestiones personales: falleció su padre, que tenía problemas de salud y ella estaba al tanto de todo esto. Se le comunicó la triste noticia y esto fue lo que pasó”.

En el material de archivo se vio a la coach con los lentes de sol puestos para no denotar su angustia. Poco a poco limpió su rincón, sacó sus fotos y les contó a sus compañeras de habitación la razón: “Chicas, me voy. Es un tema con mi papá, así que… Estoy en shock, son cosas que pasan”.

De pronto las participantes le consultaron la causa y ella evadió decir el motivo real: “Es un problemita familiar con mi papá. La vida es así, gracias por compartirte”, mencionó al abrazar a Andrea del Boca. “Gracias por la linda energía, son hermosas”, sumó.

Los hermanitos se acercaron a Daniela y le dieron un abrazo fuerte de despedida (Fuente: Gran Hermano)

Luego caminó hacia el comedor y tomó la palabra: “Ustedes saben que lo que se vive acá es un día que parece mucho más tiempo; siempre van a quedar en mi corazón y creo que se merecen que les diga la verdad. Falleció mi papá. La vida es movimiento; uno hace planes y vive un mundo surrealista y afuera está el mundo real. Me quedo con ganas de vivir en este mundo surrealista y ojalá que en algún momento nos vuelva a cruzar. Adentro o afuera. A vivir la vida, gente, y vivan su vida también”.

Daniela De Lucía se despidió del reality y se desconoce si retornará en algún momento (Fuente: Gran Hermano)

Mientras Daniela de Lucía manifestaba su despedida, algunos compañeros rompieron a llorar, entre ellos Del Boca. “Disfruten mucho esto”, dijo. A continuación, todos se acercaron a abrazarlo y le expresaron su pésame.

“Daniela le quería sacar dramatismo, no quería preocupar a ellos. Ella nominó antes de irse y en la casa se sintió su despedida”, expresó Del Moro. Acto seguido, Andrea del Boca y Kennys Palacios se reunieron en el jardín y compartieron una reflexión al respecto sobre el amor de familia y la importancia de decirse “te amo”. Otra de las afectadas fue Mavinga, quien lloró durante unos minutos acompañada por sus compañeras. La salida de De Lucía dejó un silencio impregnado en la casa que perduró por horas.