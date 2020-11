"Con la guita de las retenciones robadas se armó un multimedio de la lavada de cabeza", dijo Baby Etchecopar sobre Víctor Hugo Morales. Además, tildó de "fascistas" a Dady Brieva y al kirchnerismo en general Fuente: Archivo

Baby Etchecopar criticó en términos muy duros al kirchnerismo y a sus principales referentes en los medios de comunicación, y apuntó contra Víctor Hugo Morales, a quien caracterizó como a un "gran fantoche del relato". Además, cuestionó a los medios que están "cooptados por el discurso fascista" y describió a los dirigentes kirchneristas como "nazis" y "mersas".

"Me acuerdo que a un gran fantoche del relato como Víctor Hugo Morales le pidieron que vuelva a relatar, porque es un relator. Un relator es como un juglar, el juglar iba de pueblo en pueblo contando las vivencias del pueblo anterior", describió durante su editorial del programa radial Baby en el medio (Rivadavia).

"Víctor Hugo no es un mentiroso, ni un charlatán, ni un vendido, ni un mercenario como muchos piensan. Es un juglar, es un tipo que vos le pagás y le decís 'contame esta historia' y te puede sacar a Cristina de las 16 causas que tiene y ponerla en un altar como a la virgen de Lourdes que un día bajó a la Argentina. Con la guita de las retenciones robadas se armó un multimedio de lo que quieren que vos escuches y de la lavada de cabeza", disparó.

"Son un mejunje de gente indeseable en Argentina", manifestó el periodista Fuente: Archivo

"Por supuesto, semejante mentira necesita de semejantes mentirosos", dijo, y más adelante agregó: "Muchos han relatado su historia épica durante la dictadura. Como Cristina Kirchner que si le das un arma no la sabe agarrar. Son un mejunje de gente indeseable en la Argentina. Como Nilda Garré y otro más que tiene las manos enchastradas de sangre, con plata escondida en Cuba. ¿Qué seriedad puede tener un relato de gente ligada al secuestro y a las bombas y que han llevado a Argentina a una guerra civil por estos hijos de p. de los Montoneros y el ERP?", consideró.

"Hay que hacer una revisión para saber por qué estos gusanos llegaron hasta acá. Nos gobierna el remanente berreta de lo que fue. Son como los grupos neonazis. Se juntan 10 pelotudos con gomina y salen a perseguir judíos. Como esos grupos neonazis que mandé presos en la época de Carlos Corach y Menem", recordó.

En otro pasaje de su editorial, opinó sobre la tapa de Página/12 que tuvo a la ministra de Educación porteña Soledad Acuña como protagonista, junto al criminal de guerra nazi Eric Priebke y apuntó contra Dady Brieva. "Todos estos fascistas como Dady Brieva, que dice que hay que pasarles por encima con un camión a los que piensan diferente, o Página/12, que le buscan la infancia a esta chica (por Soledad Acuña) para compararla con Erich Priebke, pero a Priebke lo dejó entrar Perón, no Acuña".

"No se puede cobrar por una mentira. Pero hay gente que se ha prostituido en los canales de televisión y por unos pesos. No por nada a Viviana Canosa no le renuevan el contrato, porque seguramente ofendió a Alberto (Fernández). Por suerte yo estoy en una radio libre que no necesitamos la guita negra de nadie", aclaró.

"Pero hoy hay tres o cuatro medios que están cooptados por la mentira y por el discurso nazi fascista. Alguien tiene que decirlo y yo ya estoy jugado. Los fascistas y los nazis son los K, y si no tuvieran la letra K en el apellido, serían los SS, son un engendro", expresó.

Y finalizó, sobre el kirchnerismo: "Son mersas. Mersa no es ser ni pobre ni rico; son grasas, no tienen roce, son mersas. Les gusta castigar a los que piensan diferente".