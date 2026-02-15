Bad Bunny en River: a qué hora comienza el show este domingo 15 de febrero

La tercera y última presentación de Bad Bunny en River convoca a una multitud en el barrio de Núñez para despedir el paso del tour internacional por la Argentina. La organización del evento y el gobierno porteño definieron un esquema horario rígido y un operativo de seguridad vial específico para ordenar el flujo de fanáticos hacia el estadio Monumental.

El espectáculo de cierre de este domingo 15 de febrero marca el final de la serie de conciertos con una logística que abarca desde la apertura de los accesos hasta la desconcentración final en la madrugada del lunes.

¿A qué hora empieza el recital y cuándo abren las puertas?

La productora estableció los momentos clave de la jornada para garantizar el ingreso ordenado del público.

La apertura de puertas del estadio de River Plate ocurre a las 16 horas, la actividad musical en el escenario inicia a las 19 con el show previo y el artista inicia su actuación a las 21.

La productora solicita a los asistentes acudir a la intersección correspondiente según su ubicación con antelación. Esta medida busca evitar aglomeraciones en los puntos de control y asegurar la ocupación de los lugares antes del inicio del espectáculo principal.

Los horarios del show de Bad Bunny en River Instagram

Esquema de ingresos y ubicación de los accesos

El diseño logístico divide la entrada de los asistentes según el sector de su ticket para facilitar el movimiento de la gente. Los espectadores deben dirigirse a puntos específicos del perímetro.

Quienes poseen tickets para campo delantero Stage A, Los Vecinos, plateas San Martín y plateas Sívori utilizan la entrada de Av. Alcorta y Monroe.

El flujo de gente para las plateas Belgrano en todos sus niveles, el campo delantero Stage B y las plateas Centenario media y alta se sitúa en la intersección de Av. Libertador y Udaondo. Los asistentes con entradas de campo trasero caminan por el cruce de Av. Libertador y Campos Salles.

Los accesos al Monumental para ver a Bad Bunny

Restricciones de tránsito y cortes de calles en la zona

La Secretaría de Transporte de la ciudad de Buenos Aires coordina las interrupciones vehiculares en las inmediaciones del estadio. El cronograma de restricciones para este domingo 15 de febrero afecta diversas arterias principales. Existe un corte total del perímetro entre Av. Del Libertador, Av. Udaondo, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Monroe de 11 a 2 de la madrugada.

La interrupción total de tránsito rige también en Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe desde las 13. Av. Guillermo Udaondo permanece cerrada entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo a partir de las 14. Ese mismo horario aplica para el bloqueo de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna, la calle Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo. El Puente Labruna clausura su paso entre Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Intendente Cantilo también a las 14.

Los cortes programados debido al recital de Bad Bunny en River el fin de semana largo

Detalles del tour mundial y la visita al país

El músico presenta su gira actual titulada Debí tirar más fotos World Tour. El proyecto comenzó el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo. El itinerario abarca 55 ciudades e incluye destinos inéditos como Brasil, Australia y Japón. El puertorriqueño aterrizó en Buenos Aires el martes a las 4.45 de la madrugada y se aloja en un hotel de Recoleta. Esta visita representa su cuarta experiencia en suelo argentino tras su paso por el conurbano en 2017, el Luna Park en 2018, el festival Buenos Aires Trap en 2019 y el estadio de Vélez Sarsfield en 2022.

BAD BUNNY SUPER BOWL

El artista protagonizó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el pasado domingo 8 de febrero. El show duró poco más de 12 minutos con un repertorio íntegramente en español. La lista de temas incluyó éxitos de su álbum “Un verano sin ti” como “Tití me preguntó”. Figuras como Jessica Alba, Karol G, Cardi B, Pedro Pascal, Lady Gaga y Ricky Martin participaron del evento. Benito expresó sobre el escenario: “Mi nombre es Benito y hoy estoy aquí en el Super Bowl porque nunca dejé de creer en mí”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.