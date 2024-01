escuchar

El martes se vivió una gala tensa en el Bailando 2023 (América). Hubo un poco de todo, desde cruces, hasta abandonos, eliminados y llantos. Una de las protagonistas de la noche fue Constanza ‘Coti’ Romero, quien viene de días muy polémicos luego de que la apuntaran como la tercera en discordia en la separación de Brenda Di Aloy, hija de Amalia ‘Yuyito’ González, y el influencer, Cristian Vanadía. La joven vivió una fuerte pelea con Charlotte Caniggia y se quebró hasta las lágrimas cuando Ángel de Brito le dio una nueva oportunidad para que continuara en el certamen.

En último ritmo que se realizó en el Bailando 2023 fue el cuarteto, y como suele ocurrir en la competencia, algunos participantes no cumplieron con las expectativas y quedaron con un pie afuera del programa. En estas instancias el jurado tiene la potestad de decidir quién sigue y quién va al teléfono. El martes, Ángel de Brito fue el primero en salvar a una pareja y eligió a la de Coti Romero y José Díaz.

La joven no pudo evitar emocionarme al escuchar su nombre mientras se abrazaba con su bailarín. Por su parte, el conductor de LAM (América) reveló los motivos detrás de su elección. “Me parece que es un personaje muy importante en el concurso. Me gusta siempre Coti porque me pareció espantoso, con todo lo que la banco a Charlotte, cómo la insultó de arriba a abajo hoy. Me gustó que Coti se mantuvo en sus cabales, no entró en ese juego y fue educada. Además, la quiero seguir viendo en el Bailando”, expresó de Brito.

La joven se emocionó y expresó sus deseos de continuar en la competencia (Foto: Captura Bailando 2023 / América)

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) se conmovió hasta las lágrimas con las palabras del conductor de LAM, puesto que no solo pasó una semana de mucho revuelo, sino también una tensa noche de cruces no tan amenos. Acto seguido, le agradeció a de Brito y dijo: “Lloro de emoción porque me encanta estar acá y quiero seguir y voy a seguir dando todo. De verdad, aunque sea muy difícil a veces, voy a seguir dando todo”.

El tenso cruce entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en el Bailando 2023

¿Qué pasó entre Coti Romero y Charlotte Caniggia? Antes de bailar, la hija de Mariana Nannis apuntó contra los integrantes del streaming. Contó que si bien la invitaron a participar, dijo que no quería “gastar un centavo en eso falsos”. Lo que siguió fue un intercambio de insultos con Coti, quien salió en defensa suya y de sus compañeros.

Charlotte, en tanto, cuestionó que como la influencer “no tiene previa inventa todo con Cris”, y la acusó, no solo de meterse con una pareja, sino también de irrespetuosa: “Para mí es todo una mentira lo que están armando. En las redes dicen que sos una chanta. Para mí sos mala gente, punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver”. Pero, Romero, lejos de llamarse al silencio, redobló la apuesta: “Todo vuelve, así que lo que vos decís, también te puede volver. La que es mala persona sos vos no yo”.

“No la soporto, no la banco a Coti, no la puedo ni ver”, apuntó Charlotte. “Vi que estuvo llorando que yo me fui de vacaciones; mi amor aprendé a actuar porque ni una lágrima se te cayó. ¡Chanta! Es una bo***a. Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Llora y al rato está bien. Esta no llora ni que la maten”, sentenció furiosa Caniggia.