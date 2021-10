Le preguntaron a Pampita si era feminista y brindó una respuesta contundente

Carolina “Pampita” Ardohain habló sobre el feminismo, reveló que adhiere al movimiento y dejó unas fuertes reflexiones sobre el colectivo. Además, la modelo pidió que las mujeres fueran ser “más sororas” y que “juzgaran menos” a otras mujeres.

En diálogo con la revista Gente, la conductora recordó su infancia en su pueblo de La Pampa y reveló qué dos figuras fueron clave en su desarrollo. “Me criaron mi mamá y mi abuela, mujeres muy fuertes. Ellas me daban esa libertad que siempre tuve y siempre sentí”, aseguró.

La conductora habló sobre su crianza en La Pampa

La empresaria continuó: ”Yo asocio todo lo que soy hoy a la libertad, a una infancia súper libre, en el interior del país, donde me sentía segura, salía a jugar, volvía cinco, seis horas después y mis papás estaban tranquilos de que no me pasaba nada”.

Durante la entrevista, la conductora no le esquivó a la pregunta de si es feminista y, muy segura de sí misma, respondió: “Por supuesto que soy feminista. A esta altura de la vida no se puede no ser feminista”. Sin embargo, también realizó una pequeña crítica al movimiento: “Me parece que en vez de mirar a las grandes mujeres del mundo o lo que sea, nos tenemos que mirar más a los ojos entre las que nos tenemos al lado, apoyarnos más, ser más sonoras, y juzgarnos menos”.

Asimismo, al ser consultada por su independencia, la modelo fue contundente: “A mí me gustaba comprar y tener mis cosas, pagarme lo mío, y mantenerme me permitía tomar mis propias decisiones en todo. A los 16, cuando empecé a trabajar, me convertí en una mujer muy independiente en lo económico. De ahí en más no paré. Siempre me gustó eso del esfuerzo, el sacrificio y la recompensa y no deberle nada a nadie: ni dinero ni ninguna explicación”.

La peregrinación a Luján

Este sábado, Pampita se sumó a la tradicional peregrinación a la Basílica Nuestra Señora de Luján. La conductora se reunió con Barby Franco, Estefanía Novillo y un grupo de amigas con las que participó de la marcha religiosa.

Pampita contó por qué participó de la peregrinación a Luján

La caminata iba bien, hasta que el clima se les puso en contra con una lluvia torrencial, por lo que la modelo se vio obligada a improvisar unos pilotos con bolsas de consorcio. Sin embargo, ni la tormenta ni el aspecto gracioso que lucía con las tiras de nylon envueltas en la cabeza pudieron bajarle el ánimo. “Se largó a llover pero no importa, vamos a llegar. Nada nos detiene”, expresó Pampita junto a Barby en un video.

Luego de realizar paradas técnicas para alimentarse y sacarse fotos con fanáticos, el esfuerzo rindió sus frutos y la modelo llegó a la Basílica de Luján para cumplir su promesa a la Virgen.

Pampita junto a Barby Franco, en Luján (Foto: Captura Instagram/@pampitaoficial)

Parada en frente del imponente edificio, empapada por la lluvia, todavía envuelta en un par de bolsas de plástico y con los ojos llenos de lágrimas, Pampita compartió una oración.

El posteo de Pampita una vez que llegó a la Basílica de Luján (Foto: Instagram/@pampitaoficial)

“Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un adiós se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Oh señora mía, Oh Madre mía… ¡Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida”, expresó en la plegaria que describió la foto.

Luego, desde sus historias de Instagram, publicó algunas fotos de la jornada y en una de ellas se la ve junto a Barby, muy emocionadas: “Cómo lloramos”, agregó Pampita como descripción y resumen de lo que fue su llegada a Luján.