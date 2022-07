Bambi, el hermano de Chano, recordó el desgarrador llamado en el que le dijeron que le habían disparado al cantante

Gonzalo Moreno Charpentier, mejor conocido como Bambi, fue uno de los invitados de este sábado a PH, Podemos Hablar (Telefe) y conmovió a todos con su desgarrador relato sobre el llamado en el que le informaron que le habían disparado a su hermano, el cantante Chano.

El exbajista de Tan Biónica habló del rol que tuvo su entorno familiar cuando comenzaron a darse los diferentes sucesos que protagonizó Chano en los últimos años, desde los recordados choques hasta el disparo que recibió y casi termina con su vida. También se refirió al tratamiento que le dieron los medios de comunicación a todo el asunto de su hermano.

Bambi, el hermano de Chano, relató el desgarrador llamado en el que le informaron que le habían disparado al cantante

“Cuando a nosotros nos tocó vivir toda esta situación de pasar por episodios muy extremos, de accidentes o de internaciones, (fue) a los ojos de todo el mundo. Entonces, claro, nunca estás preparado”, sostuvo Bambi. Y remarcó: “Siempre que tenés un quil... de esas características, lo único que pensás es meterte en tu casa, abrazar a tu familia y que pase todo lo más rápido posible”.

Para el músico, fue clave la irrupción en la agenda pública de su madre, Marina Charpentier, ya que su voz “sirvió para mucha gente que no tiene dimensión de una problemática como es la salud mental”. Además, recordó cómo se enteró de la triste noticia del disparo, a través de un llamado telefónico en el que no le informaron correctamente lo que había ocurrido.

Chano (Foto: Instagram @chanotb)

“Estaba en mi casa sentado, eran casi las 12 de la noche y fue algo de lo que jamás te podés imaginar, ¿viste? Cuando tenés una relación como la que yo tengo con mi hermano, tan, tan estrecha. Fuimos compañeros desde chiquitos, hicimos todos juntos. Él tiene dos, casi tres años más que yo, y de alguna manera fue, con un viejo que no estaba tanto, que le costaba tanto ser padre, también hizo como hermano mayor mucho conmigo”, sostuvo Bambi.

Y relató: ”De pronto, claro, te llaman, y además a mí no me explicaron muy bien que había pasado. Me dijeron ‘recibió un balazo’. Yo pensaba que tenía un disparo en la pierna de una bala de goma, porque me habían dicho eso, sí. Entonces iba relativamente tranquilo, diciendo: ‘Si lo trajeron 70 kilómetros para acá, está bien’. ‘Estará lesionado, puede ser grave’. Pero él se estaba muriendo y yo no lo sabía”, dijo el músico y no pudo evitar quebrarse.

Cuando Bambi llegó a la clínica donde estaba internado Chano, se encontró con un panorama diferente al que se había imaginado y no dudó en despertar a su hermano. “Me acerco a la camilla, lo despierto, porque estaba medio inconsciente, y me dice ‘Bambi, no quiero visitas’. Y me dio un abrazo. ¡Con humor!, yo dije: ‘este está loco’ -sostuvo con una sonrisa- y lo metieron en cirugía”.

Chano y Bambi de Tan Biónica. Hernán Zenteno - LA NACION

El músico reveló además que el cirujano que operó a Chano les dijo que todo hubiese cambiado si el cantante llegaba 10 minutos más tarde. “Por 10 minutos más o menos se salvó la vida. Las heridas de bala hay que tratarlas en el lapso de una hora porque si no llegás, no les da el tiempo. Tal vez ese hubiera sido nuestro último abrazo, yo no lo sabía”, reflexionó Bambi.