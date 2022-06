La mamá de Chano reveló su última charla con el músico, que continúa internado: “Me dijo que me extraña y que se quiere ir”

Mientras Santiago “Chano” Moreno Charpentier continúa internado luego de sufrir una recaída en la lucha contra sus adicciones, su mamá lucha incansablemente para cambiar la Ley de Salud Mental, que fue creada hace 12 años y que, según expresó, quedó obsoleta a la hora de tratar a los enfermos o adictos.

Antes de una nueva marcha este viernes, a las 12, en la plaza de los Dos Congresos, Marina Charpentier contó detalles del estado de salud del cantante y reveló parte de su última charla telefónica esta mañana.

“Uno no sabe cuán fuerte es hasta que ser fuerte es la única opción que te queda ”, dijo Marina desde el móvil de A la Barbarossa, por Telefe, mientras invitó a todos los televidentes a sumarse a la marcha para reclamar cambios sustanciales a Ley de Salud Mental.

Marina Charpentier, madre del cantante Chano Charpentier, cuando hizo su primera exposición en el Senado Gerardo Viercovich

Tras aclarar que su intención es ayudar a otras madres y familias que están transitando por la misma situación, la mamá del exlíder de Tan Biónica confesó: “ Lloramos en silencio de noche cuando nadie nos ve... Pero si uno no lo hace visible, la ayuda no va a llegar”.

“Creo que los legisladores no tienen idea de lo que atraviesa un familia que tiene una persona con problemas de salud mental y adicciones. Porque la adicción es una enfermedad de salud mental. La ley que está hecha hace 12 años hoy es muy difícil de implementar. Si no hay políticas que nos escuchen e integren a las familias que somos los que vivimos estos problemas, no sirve. Los legisladores deberían salir más a la calle y enterarse de la realidad”, expresó.

Mientras aseguró que el presupuesto de salud establece una inversión del 10% en salud mental -y solo se invierte 1,4%-, Marina enumeró lo que se necesita para poder recuperar a los enfermos: “No podemos entender por qué no hay hospitales públicos que traten el tema, profesionales disponibles, grupos en los hospitales que contengan a los enfermos y a los familiares. A partir de esto que me paso a mí se abrió una catarata de personas que me empezaron a decir: ‘yo tengo un hijo’, ‘Yo tengo un padre’. Daba vergüenza decirlo, no entiendo por qué, por qué no se habla de esto”, reflexionó.

Chano y una de sus últimas apariciones púbicas, en Punta del Este y junto a la modelo y bailarina Candela Sánchez Foto: Marcelo Rodríguez

Minutos después advirtió que Chano todavía se encuentra internado en la Clínica Avril pero que dentro de muy poco será traslado a otra clínica que es de puertas abiertas. Es decir, el músico puede elegir si quedarse o no. “Ojalá elija quedarse y esté el tiempo que digan sus profesionales, no la ley ni la justicia. Esto es otra cosa que hay que modificar. La ley dice 60 días. ¿Con qué criterio se puede saber lo que una persona necesita?”, se preguntó indignada.

Respecto a cómo se encuentra Chano de salud, contó que está bien pero que en las últimas semanas no pudo verlo porque hay protocolo Covid en la institución . “Cuando se interna se acomoda, vuelve a la luz, vuelve a ser mi hijo. Hace 10 minutos me llamo por teléfono”, reveló. Ante la intriga de Georgina Barbarossa por saber qué charlaron, la mamá del cantante expresó: “ Me dijo que me extraña y que se quiere ir. Que quiere estar en su casa, que extraña sus cosas, su perro y es lógico porque ¿quién quiere estar internado?. Pero bueno, los profesionales determinaran hasta cuándo”.

Tras recordar que no es la primera vez que está internado, “ha estado 8 meses por su voluntad antes”, Marina le pidió a los profesionales que lo atienden que hagan lo posible por convencerlo para que permanezca en la clínica lo más posible. “Por suerte tiene muy buenos profesionales que lo convencen de que todavía no se puede ir, que tiene que rearmarse antes de continuar un tratamiento ambulatorio ”, indicó.

Por último, la madre del cantante confesó que es lo que motiva a su hijo a querer recuperarse. “Creo que lo que motiva a un adicto es tener un para qué. Él tiene su música, su obra y sus seguidores. A él lo que le hace bien es trabajar”, concluyó.