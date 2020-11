Bar, huerta y sala de ensayo: cómo es la imponente casa de Federico Bal

Una sala de ensayo, una dedicada a su costado más gamer, una huerta, una gran pileta y hasta un bar personal con luces de neón: la casa de Federico Bal refleja todas sus pasiones Crédito: Instagram

Por fuera de su carrera como actor, en los últimos meses Federico Bal explotó su perfil de influencer. Por eso, sus redes sociales crecieron y el participante de MasterChef Celebrity empezó a compartir detalles de su intimidad durante la cuarentena. Así, en distintas publicaciones, el hijo de Carmen Barbieri dejó ver diferentes ambientes de su casa, que cuenta con una huerta, una sala de ensayo, espacio para juegos y hasta un bar personal.

La vivienda de Fede Bal es una casa de dos plantas ubicada en Ingeniero Maschwitz, de acuerdo a sus posteos en Instagram. La propiedad cuenta con un gran jardín y una pileta, donde se pudo ver al actor en las últimas semanas disfrutando de los días más calurosos de la primavera.

Al aire libre, Bal también tiene un rincón dedicado al cultivo de vegetales. En una foto con su huerta, escribió: "Soy un hombre de campo". Y agregó: "Pensar que antes me levantaba a esta hora con resaca de la noche anterior. Tengo una súper huerta y la cuido a diario".

La pileta es, sin dudas, uno de los espacios favoritos del actor. Días atrás, descorchó un espumante en el agua para celebrar. "Hoy brindo por lo lindo que me da la vida", expresó.

Y si se trata de brindar, el novio de Sofía Aldreytiene un lugar pensado especialmente para la coctelería. En su propio bar, con una pequeña barra y estantes iluminados, el actor se retrató divirtiéndose con un singular adorno de neón con forma de ametralladora.

En ese mismo bar, Federico, luego de luchar contra el cáncer, festejó sus 31 años y tomó una foto que acompañó con un emotivo mensaje. "En otro momento de mi vida hubiera producido una foto, me hubiese puesto un lindo buzo, y me hubiese sacado una foto poniendo trompita y haciéndome el sexy titulada: 'Blessed'. Un estúpido. Hoy cumplo 31 y quiero agradecerles a ustedes, mis seguidores, mis amigos virtuales, el apoyo, la contención y la linda energía que me dieron este último tiempo", señaló. "Si bien parte de mi curación y crecimiento se trata de alejarme de las redes sociales y no contaminarme de más, me sentí tan acompañado por ustedes que me dieron fuerza cuando más lo necesitaba".

En su costado más nerd, Bal también disfruta de los videojuegos. Por eso, su casa cuenta con un ambiente donde, de refilón, se puede ver una computadora gamer, además de una biblioteca con muñecos de colección y otros objetos vinculados a la cultura pop.

En otras publicaciones de Instagram, el hijo de Barbieri presume la versión moderna de un viejo fichín. Y eso no es todo: en su amplio living, luminoso gracias a enormes ventanales, se dedica a disfrutar de la infaltable consola de videojuegos en un gran sillón.

Por último, otra de las pasiones del actor tienen protagonismo en su casa: la música. Bal armó una pequeña sala de ensayo, con una batería y otros equipos que le permitieron disfrutar de su hobby durante el aislamiento.

Apasionado de la música, armó una pequeña sala de ensayo para disfrutar durante la cuarentena