Este domingo, Telefe emitirá una nueva gala de eliminación de Masterchef Celebrity, en la que Fede Bal se juega su permanencia en el concurso. A propósito de su participación el exitoso ciclo, el actor brindó una entrevista en la que no eludió ninguno de los temas que lo tienen como protagonista: su relación con Sofía Aldrey; el nuevo novio de su madre, Carmen Barbieri, y las recientes palabras de su ex, Barbie Vélez, al enterarse de su recuperación.

En diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo radial Agarrate Catalina, Bal habló sobre los planes a corto plazo con su novia y de sus deseos de ser padre. "Sofía va a ser una gran madre, sea conmigo o con quien ella elija. Tiene un amor y una dulzura digna de una linda madre. Ahora necesitamos un poquito de paz, no estamos buscando; necesito ocuparme de ella y que ella sea feliz porque ella se ocupó mucho de mí", expresó el actor, que logró recuperarse de un cáncer de intestino.

Hace unos días, Barbieri sorprendió a todos cuando en medio de las devoluciones de Cantando 2020 reveló que estaba conociendo a alguien. "Se llama Sebastián. Me cuida mucho y me llama todos los días para ver cómo estoy. No ve el programa porque trabaja mucho. Me lo presentó mi amiga Sandra Domínguez", contó.

Consultado sobre esta incipiente relación de su madre, Bal se sinceró: "Yo no sé si la veo con novio. Si lo dice, debe ser. Nosotros no hablamos de esas cosas; yo no quiero saber, quiero que sea privado". Entonces, Dlugi le señaló que "lo dijo en Cantando", y él respondió: "No puedo creerlo. ¿Se sabe algo más? No tengo idea quién es".

Por último, luego de años de disputas y silencios, Barbie Vélez volvió a referirse a Bal al asegurar que se alegró al enterarse que había superado el cáncer de intestino que le diagnosticaron este verano. "Me alegro por sus palabras pero de ella no hablo hace muchos años", expresó, lacónico, el actor.

