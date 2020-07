Las panelistas del programa Hay que ver dieron su opinión respecto a la renuncia de Marcela Coronel Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de julio de 2020 • 11:34

Luego del fuerte cruce que tuvieron Marcela Coronel y Denise Dumas, la panelista de Hay que ver terminó renunciando al programa de elnueve. A partir de esa discusión, que fue en vivo pero continuó en camarines, todos los programas se hicieron eco de la noticia. Barbie Simons y Lourdes Sánchez, compañeras de ambas, se refirieron al tema y sentaron posición.

"Sinceramente, me parece que (Coronel) acumuló cosas que le molestaban y no las fue hablando", apuntó Dumas durante una nueva emisión de Hay que ver. "Pero si bajamos a la realidad, estamos en un contexto social recontra difícil. Ayer lloré a mares y estaba angustiada y dije: '¿Qué me está pasando? ¿Es por Marcela, a quien yo adoraba y en quien confiaba?' Me parece que estamos haciendo un mundo de algo que no es tan importante", lanzó.

"Chicos. se enojó, se hartó y se fue", continuó la conductora, simplificando la situación. "Me parece que es eso. No quiso debatir ni tratar de arreglar nada y se fue".

Por su lado, Lourdes Sánchez consideró que el problema se originó en la seriedad que Coronel atribuyó al tema, en un programa que en general aborda tópicos blandos. "Hablamos pavadas, por eso -dijo la panelista-. Marcela es más intelectual, me parece".

Barbie Simons, en tanto, retrucó: "Bueno, pará. Ni que viniese Beatriz Sarlo acá al panel", disparó. "Paren un poco, estamos en un programa donde hablamos cosas del Bailando".