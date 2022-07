Tommy Lee Jones y los motivos de su fuerte enojo con Jim Carrey: “Me dijo que me odiaba”

Este año se cumplen 27 años del estreno de Batman eternamente, el film del fallecido realizador Joel Schumacher que se terminó convirtiendo en una obra de culto , con Val Kilmer a la cabeza como Bruce Wayne/Batman, Chris O’Donnell como Dick Grayson/Robin y Nicole Kidman como la Doctora Chase Meridian. Con motivo del aniversario, comenzaron a resurgir historias sobre lo que sucedió en el rodaje, y la más importante está vinculada a la disputa entre Tommy Lee Jones y Jim Carrey, como consecuencia del ensañamiento del actor de Sin lugar para los débiles con el comediante.

En 1994, año de la filmación de la producción, Carrey era la figura que todos querían tener en sus películas, ya que venía de tres grandes éxitos: Ace Ventura, La máscara y Tonto y retonto. Jones, en cambio, era un actor consagrado quien un año antes había alzado el Oscar por su rol secundario en El fugitivo. La diferencia entre ambos intérpretes no pasó inadvertida para el propio Jones, que no tuvo inconveniente alguno en mostrarse disconforme con la elección de Carrey para el personaje de Edward Nygma/Enigma. De hecho, se lo hizo saber al propio Schumacher, con quien había forjado un vínculo de confianza tras compartir el set de El cliente un año antes.

Jim Carrey y Tommy Lee Jones en Batman eternamente

“Tommy Lee era un imbécil”, declaró el realizador, en diálogo con revista People, cuando recordó lo sucedido en el set de su película. “Había actuado increíble en El cliente, pero no fue amable con Jim Carrey cuando estábamos haciendo Batman eternamente”, sumó. De acuerdo al cineasta, el odio que manifestaba Jones se relacionaba con la naturaleza extrovertida de Carrey. “Le irritaba su humor, su personalidad. Tommy estaba acostumbrado a ‘robarse’ las escenas en las que salía, pero no podía hacer eso con Jimy Carrey. Es imposible. Eso le molestaba mucho y no lo trató bien”.

Asimismo, Schumacher remarcó que no esperaba esa reacción de un actor de vasta trayectoria. “ No se comportó con Jimmy de la manera en la que un ganador del Oscar lo haría. Era la persona más adulta del elenco, y al tener esa carrera distinguida y los halagos, se podría haber comportado de otra forma con Jim, pero lo que pasa en el set queda en el set ”, concluyó.

Un encuentro tenso

"Me dijo que me odiaba", declaró Carrey

Cuando se le consultó a Jim Carrey sobre su colega, el actor de The Truman Show mencionó un episodio que sucedió fuera del set, cuando se cruzaron en un restaurante. “Fui a saludarlo y su cara se transformó. Parecía el rostro del dolor o algo parecido. Él se levantó temblando, como diciendo ‘Tragame, tierra’”, dijo Carrey. “Y fue a abrazarme y me dijo algo como: ‘Te odio, realmente no me gustas’. Y yo le pregunté cuál era el problema. Tommy levantó una silla y dijo: ‘Simplemente no puedo sancionar tu bufonería. A esa altura, ya no quería trabajar conmigo” , recordó en una charla con Howard Stern en su programa radial.

Por otro lado, Carrey no excusó a su compañero por sus malos tratos en el set, pero sí intentó buscarle una explicación a su enojo excesivo. “Seguramente él se sentía incómodo haciendo ese trabajo. Al fin y al cabo, no era su tipo de película”, expresó y sumó: “Después de lo que me dijo, me costó mucho volver a trabajar al día siguiente, fue duro para mí”.

En abril de este año, Carrey contó que ya no quiere seguir actuando. “Me retiro”, afirmó el actor en una entrevista con el sitio Access Hollywood. A menos que surja un proyecto “soñado” e ideal, el protagonista de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos aseguró que no tiene ninguna intención de continuar su prolífica y exitosa carrera en Hollywood. “Amo pintar”, reveló la estrella de 60 años.

“Me retiro y lo digo en serio”, insistió, y aclaró que solo volvería a ponerse frente a una pantalla “si los ángeles traen algún tipo de guion escrito con tinta dorada, que me digan que va a ser muy importante que la gente lo vea”. “Así podría hacerlo -agregó- pero lo cierto es que me estoy tomando este descanso en serio”.

Carrey explicó que disfruta mucho de su apacible cotidianidad. “Realmente me gusta mi vida relajada. Amo poner pintura sobre el lienzo y realmente amo mi vida espiritual y siento que, y esto es algo que quizás nunca escuches decir a otra celebridad, ya he hecho lo suficiente”.