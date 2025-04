L-Gante habló de su salud, del fin del amor con Wanda Nara y de cómo está su economía

Durante los últimos días, mucho se habló de la salud de Elian Ángel Valenzuela, más conocido en el mundo artístico como L-Gante. Esta mañana, el cantante de RKT pasó por el living de Mujeres argentinas y compartió su diagnóstico. Allí habló del tratamiento que debe seguir, de los rumores sobre un posible retiro de los escenarios y del estado actual de su economía. “El cuerpo pasa factura”, confesó.

L-Gante entró al estudio directo desde la calle. Cuando llegó, saludó a todos con un beso. “Qué amoroso”, resaltaron el gesto las panelistas. Luego se sentó y se dispuso a hablar de todo. “Tu mamá está preocupada. Ella habló de algo gastrointestinal, algo renal. Después también surgió un parte médico donde se meten con temas un poco más delicados. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo estás vos?”, inició María Belén Ludueña el diálogo. “Yo en este período estoy bien, enfocado y tranquilo. Y atendiendo y tratando lo que me diagnosticaron los médicos que es un poco lo que dijiste y también algo cardíaco”, respondió con tranquilidad.

“Son problemas cardíacos, gastrointestinales y renales”, sumó más adelante, y aseguró que si bien son temas delicados, se pueden tratar. “Hay cosas peores”. “Voy a tratar de disminuir todo lo que me estrese y darle tanque. Suave. Bajar el ritmo. Esto me paró un poco y le voy a dar más atención”. Sobre los temas que lo estresan, dijo que no frena nunca y que tiene ocupaciones todos los días, tanto en el plano personal como en el profesional. “Soy súper híper ultra activo y no somos un robot, el cuerpo pasa factura”, confió, y añadió a la lista de situaciones que le afectan los nervios la exposición mediática.

L-Gante explicó que todo comenzó a partir de un chequeo general, “como a cualquiera se le puede ocurrir”. Y nos llevamos una sorpresa que nos detuvo a atender algo más especial y a tener una charla más seria”, agregó. Además, explicó que tiene que hacer dieta, que hay cosas que puede comer y otras que no, que tiene que tratar de tener “un ritmo más bajo por lo cardíaco” y que debe continuar con los chequeos médicos para ver cómo evoluciona todo.

Su economía

L-Gante promocionó a través de su cuentad de Instagram su último show (Foto: Instagram/@lgante_keloke)

Esta semana, además de la información sobre la salud del músico, circularon con fuerza algunas versiones sobre su retiro de los escenarios. “¿El 7 de mayo va a ser la última vez que te presentás a tocar en vivo?”, le consultó, sin vueltas, Ludueña. “Así se decía y se rumoreaba. Yo quiero creer que no pero sí va a ser un show muy especial. Yo estoy súper enfocado y con muchos proyectos y metas a futuro en lo que es la música. Espero que no”, respondió. “En un momento quería aflojar un poco, estaba con un pico de estrés y necesitaba descansar”, agregó.

L-Gante charló con María Belén Ludueña en Mujeres argentinas Captura de video

A su turno, Evelyn Von Brocke quiso saber sobre su actualidad económica. “Sé lo duro que es la noche con respecto a los músicos como vos, que tienen talento, y el tema de los manager, que realmente terminan como llevándose toda la guita. Y veo que tu economía no anda muy bien y me parece muy diabólico”, analizó la panelista. “No lo siento así para nada”, reaccionó L-Gante. “Tengo una casa en construcción que es súper de lujo y se está construyendo sin sentir cuánta plata se me está yendo ahí. Tengo mucho dinero en efectivo, mucho dinero en la cuenta. Tengo auto, tengo casa; tengo una casa que le di a mi hermano y otra a mi hermana y otra para mi mamá, en construcción también”, agregó.

La relación con Wanda Nara

Luego de hablar de su salud, al músico le preguntaron sobre su vínculo con Wanda Nara, de quien se separó de nuevo hace unos días, según él mismo contó a través de Instagram. “Con Wanda nos separamos hasta ahí. Nos separamos y no hablamos más”, aclaró entre risas. “Lo único que hablamos es que antes de ayer le pedí unas pastillas que tiene mías para dormir, para descansar bien, y después no hablamos más”, sumó. Además, dijo que vio algo de lo que dijo ella y aprovechó el momento para criticarla. “Hay mujeres a las que les gusta caer bien paradas. Siempre cae bien parada ella”, disparó.

L-Gante habló de su separación de Wanda Nara

“Yo me siento tranquilo y es una decisión de parte de los dos. No nos lamentamos”, sumó en relación al final de su relación con la mediática empresaria, y confió que ya no está más enamorado, aunque luego explicó que ella lo acompañó mucho en todo lo que tiene que ver con su salud. “Se lo voy a agradecer siempre. Para decir cosas malas no tengo. Y si hubiera no las diría”.

En relación al motivo de la ruptura, dijo que “lo sentían los dos” y que en “algún momento iba a llegar”. “Me tomé el tiempo y el espacio en las redes para anunciarlo, porque si no la gente iba a pensar que seguíamos juntos y nos iban a enganchar en otras cosas y quizá quedábamos mal los dos”, aclaró sobre su posteo.

Sobre el final de la nota, Ludueña compartió con el cantante su impresión sobre la relación. “Siento que ahí hay un amor en serio”. Luego de bromear y decir que el “no” que había dicho en realidad no es “tan rotundo”, explicó: “Amor siempre va a quedar un poco pero a esta ruptura la veo un poco más definitiva de parte de los dos”.

La aclaración de María Belén Ludueña

Después del tenso momento que se vivió ayer en el programa a partir de la una pregunta que Evelyn Von Brocke intentó hacerle a Roberto García Moritán en relación a sus supuestas infidelidades cuando estaba casado con Pampita Ardohain, Ludueña abrió el programa de hoy con la intención de dejar en claro que entre ella y sus panelistas está todo bien.

Luego de presentar los temas del día, Ludueña comentó que ayer vio todas las repercusiones de lo que pasó en el programa y escuchó que hay personas que les dicen, en lugar de “Mujeres argentinas”, “Mujeres asesinas”. También inauguró una nueva sección con Von Brocke: la pregunta picante. “Nos llevamos re bien, hay re buena onda, en serio”, confesó la periodista. Por último, para cerrar el tema, contó que en el camarín “rompieron el huevo de la paz” y que “está todo bien” entre ella. “Ya está, lo que pasó ya pasó”, completó.

LA NACION