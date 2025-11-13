El futbolista internacional por el que se pelearon la China Suárez y La Joaqui

En medio de la información sobre la supuesta pelea que La Joaqui protagonizó en las grabaciones de MasterChef Celebity ((Telefe) con Wanda Nara en defensa de Valentina Cervantes, este miércoles Yanina Latorre reavivó un nuevo escándalo que la cantante protagonizó años atrás con María Eugenia ‘la China’ Suárez, de quien solía ser muy amiga.

La Joaqui y La China en tiempos felices Gentileza

“La pelea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido”, dijo la conductora de SQP (América TV). “Ellas fueron en un tiempo muy amigas porque era más cuando la China quería ser cantante o pegarla con algo y salían juntas. También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado”, añadió.

En ese sentido, Latorre comentó que la artista marplatense estuvo de novia con un hombre, cuyo nombre no trascendió. “Este novio era un jugador de fútbol colombiano que se llama James Rodríguez. Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James, la China automáticamente lo empieza a seguir”, señaló sobre el movimiento que la ex Casi Ángeles realizó desde sus redes sociales.

James Rodríguez, el futbolista colombiano que desató la pelea entre La Joaqui y la China Agencia AFP - AFP�

Además, la presentadora indicó que la participante de MasterChef Celebrity no solo seguía en las redes a quien había sido su enamorado, sino también al chofer de confianza de él. “Pero, ¿qué ve La Joaqui en las stories del chofer de James?“, preguntó e inmediatamente comentó: ”A la China paseando en el auto de James por Colombia“.

“Tiene una obsesión por salir con los ex de las amigas”, lanzó picante Yanina. “Ella quería un jugador de fútbol. Lo logró en Icardi... La Joaqui, que no lo va a aceptar nunca, ni bien cortó, la China lo empieza a seguir y a los días, en Colombia, en una selfie con el chofer de James”, completó.

Cabe recordar que a mediados de octubre, La Joaqui fue consultada sobre su distanciamiento con la actriz, pero evitó dar detalles. “¿Qué pasó con la China?”, le preguntó el cronista de LAM (América TV) y ella respondió: “No pasó nada. Cuando vos te conocés con la otra persona, después van cambiando los gustos. A vos te gusta el pádel y a mí me gusta el golf. Antes nuestros momentos los compartíamos en pádel y ahora yo voy a golf y no tengo tiempo”.

La Joaqui habló de su relación con la China Suárez y su respuesta cuasó polémica

“¿Qué código rompió como amiga?”, insistió el periodista. “No, ninguno. Cada una fluyó para su lado”, completó.