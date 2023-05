La desopilante reacción de Oscar Ruggeri al ver la estatua de Marcelo Gallardo

escuchar

Oscar Ruggeri, columnista de F90 (ESPN), tuvo este lunes una desopilante reacción al referirse a la estatua que el Club Atlético River Plate levantó en honor a su exentrenador, Marcelo Gallardo. El evento homenaje se realizó el fin de semana, y un detalle en particular de la escultura captó la atención de los usuarios de redes sociales, así como de los hincha y la prensa en general.

El tema fue evocado en el programa por su conductor, Sebastián Vignolo, quien dijo: “Pasaron muchas cosas el fin de semana. La estatua de Gallardo...”. Inmediatamente, el exfutbolista lo interrumpió, abrió los brazos y se preguntó, sin filtro: “La estatua de Gallardo... ¿tenían esa necesidad de ponerle el tobul así?”. “Ya lo explicaron”, le aclararon, rápidos de reflejos, sus compañeros.

Según explicó el periodista Esteban Edul, aquello que no conformó a todos los hinchas riverplatenses sería corregido. “Se liman asperezas”, acotó, con humor, Leo Paradizo. Para “pinchar” a Ruggeri, Vignolo dijo, sin mirarlo: “Dicen que algunas ex glorias de River podrían ir a animar. Va a llegar la invitación...”. Ante el silencio de su compañero, el relator, más serio, consideró, sobre el detalle marcado por Oscar: “Ahora, fuera de broma, no hacía falta, estaba perfecta”. “La verdad, era perfecta”, coincidió el exdefensor.

La estatua de Gallardo con el DT, Carlos Trillo, Jorge Brito y Rodolfo D'Onofrio @GermanBalcarce

“¿Para qué?”, consultó Vignolo, mientras que Ruggeri hizo un comentario más gráfico: “Vos pasás, vas a ver la estatua, ¿qué es lo primero que ves? El tobul. Aparte, no hay forma de no ver. No le mirás la cara, no le mirá la copa. Lo primero que te llama la atención”. En línea con sus colegas, la periodista Morena Beltrán expresó: “Es llamativo”.

Por su lado, el columnista Federico Bulos no pudo ocultar su risa. En tanto, el Chavo Fucks consideró que la explicación de la escultora es “peor” que la estatua en sí misma. A su turno, el animador admitió: “Yo pensé que era un error”. Mientras tanto, Leo Paradizo lo definió como “una grosería”. Más en broma, el conductor agregó: “Yo pensé que eran la Libertadores y la Sudamericana”. “Fueron cinco eliminaciones, no entraban tantas estatuas”, acotó, en la misma tónica, el periodista identificado con River, Nicolás Distasio.

La estatua de Marcelo Gallardo en la puerta del Monumental, el DT más ganador de la historia de River: conquistó 14 títulos en 8 años

El mismo Distasio reveló, por último, que ya “hay un movimiento de algunas agrupaciones y hay socios que están escribiendo cartas o llevando a la comisión cierto rechazo por esta imagen”. De acuerdo con el panelista de F12, los aficionados que se manifiestan en desacuerdo con partes de la estatua es porque está emplazada en un lugar estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, como la Avenida Figueroa Alcorta, donde se ubica el acceso principal al estadio. Para distender el momento, y dar por terminado el debate, Ruggeri dijo, en tono jocoso, que le van a hacer una “operación” a la escultura del Muñeco.

En diálogo con LANACION, la escultora de la obra, Mercedes Savall, explicó: “Lo del bulto es algo que me lo pidió específicamente (Carlos) Trillo. Él me dijo que exagere esa parte y entendí que tiene que ver con un gesto hacia la hinchada. Es parte del idioma futbolero y busqué la forma de acercar lo popular hacia el arte y me la jugué”.

