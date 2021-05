Silvina Escudero desmintió estar en pareja y Cinthia Fernández la cruzó: “Tengo los chats”

Silvina Escudero vivió un momento sumamente incómodo durante un móvil televisivo. Es que, en comunicación con Los Ángeles de la Mañana, la bailarina y panelista de Los Mammones fue increpada por Cinthia Fernández luego de que negara los rumores que la vinculan con Mariano Martínez. Ante su negativa, Fernández la acusó de mentirosa. “Mirá que tengo los chats”, amenazó la panelista.

“¿Volviste con tu ex?”, le preguntó Ángel de Brito a la bailarina. “No volví. Estoy sola”, respondió ella. En ese momento, Fernández intervino y, sin vueltas, señaló: “Ay, qué mentirosa. Te ven en el barrio...”. Y subrayó: “Silvi, vos me lo negaste [su regreso con su exnovio], partamos de la base... cuando te fue a visitar [a Los Mammones] ese chico misterioso que compararon con Mariano. ¿Qué te pensás que no le vamos a preguntar a los que estaban en el piso quién era?”, insistió la panelista. Escudero, en tanto, defendió su posición. “Pero eso no quiere decir que haya vuelto con mi ex”, dijo. “Eso quiere decir que yo estuve mal y una persona que me ama mucho se preocupó por mí”, respondió.

Una story de Juariu descubrió a un hombre muy parecido a Mariano Martinez en el set de Los Mammones Silvina Escudero Instagram

“Estuvo un poquito desprolijo”, señaló Fernández. “Él estaba saliendo con una chica que se llama María Sol y le volvió el amor por Silvina, que se enteró, se puso un poco loca y le tiró las cosas a la basura. Toda la gente lo vio. Vos lo encaraste y él te dijo que no estaba con una mina”, continuó con todo la panelista. Ante la pregunta de de Brito por la veracidad de los dichos, Escudero respondió que no es verdad. “¿No chateaste con la otra chica para corroborar la historia? Mirá que yo tengo los chats”, dijo Fernández, en tono de amenaza.

“Oh my god”, manifestó Escudero. “Si mi ex salió o no con una chica, cuatro u ocho está buenísimo. Yo también. Nos separamos hace ocho meses”. De todos modos, la panelista volvió a la carga: “¿No pasaste con el auto y lo viste en el balcón con la otra chica? Justo era el cumpleaños de tu exsuegra y los viste a ellos dos, pero él te lo negó y ese día te desmayaste en el programa y él fue a socorrerte y volvió el amor”.

“¿Qué?”, consultó Escudero. “¿Qué vi en un balcón? No, la verdad es que no. No vi a mi ex suegra. Sí es cierto que él salió con otras personas y yo salí con otras personas también, que nos separamos en septiembre, lo hice público y no tengo nada que ocultar. Pero no me dediqué a contar con quién salí en todos estos meses”, sumó. “En estos 8 meses obvio que él apareció un montón de veces y cada uno estaba haciendo su vida. Él trató de engancharse con otras personas y yo también, pero evidentemente el amor que él sentía por mí... Pero hoy por hoy sola. Sin compromisos”, concluyó.

LA NACION