Beto Casella le preguntó a Mirtha Legrand si usaría bikini y recibió una pícara respuesta

Durante la emisión del sábado 26 de julio de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), Mirtha Legrand le contestó con una respuesta pícara a Beto Casella, luego de que este le preguntara si se atrevería a utilizar bikini en algún momento. El diálogo entre ellos no tardó en hacerse viral y en particular por el punto de vista de la diva.

Todo empezó en medio de la charla de Adabel Guerrero sobre el espectáculo Sex en el que trabaja como actriz. Entonces, el conductor de Bendita (Canal 9) interrumpió y le dijo a Legrand si está al tanto de los memes que circulan en las redes sociales con su rostro en diferentes situaciones.

Mirtha Legrand soltó la risa cuando Beto Casella le preguntó si usaría bikini (Fuente: Captura de imagen/eltrece)

“¿Vos viste alguna vez un meme tuyo? (Porque hacen memes tuyos) con posiciones y un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara", soltó el periodista, mientras que el resto de la mesaza largó una carcajada.

“¡Esa no soy yo!“, dijo Legrand entre risas y sostuvo: ”Nunca lo vi". “Te queda muy bien”, insistió Casella, ante ello, la conductora replicó con humor: “Es que yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”.