Ernesto Tenembaum se quedó dormido en un encuentro virtual organizado por Juntos por el Cambio y fue blanco de las burlas de los principales líderes políticos que participaron Fuente: Archivo

Las dos de la tarde suelen convertirse en una hora bisagra del día, donde la somnolencia excesiva se apodera de algunas personas, sobre todo de quienes comienzan su jornada laboral desde muy temprano. Fue el caso de Ernesto Tenembaum, que se quedó dormido durante el Zoom en el que participó con los principales referentes de Juntos por el Cambio.

Así lo confesó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) esta mañana, entre las risas de sus compañeros de programa. "Ayer fue un momento muy riesgoso para mí personalmente; es que hubo un Zoom, a las dos de la tarde, con funcionarios muy importantes, y yo estaba muy cansado porque no había dormido nada y había salido a correr. Estaba muy cansado y me iba durmiendo. Gustavo Grabia fue testigo", contó Tenembaum. "En algún momento, hubo alguien que se cayó de la cama y yo dije: 'Lo vamos a tener que internar como a Diego'", agregó Grabia.

"Yo decía: 'La verdad que es muy interesante, pero no doy más'", contó Tenembaum. Minutos después se le "cortó la batería" Fuente: Archivo

"Estaba en el escritorio, en un momento no di más, dije 'me recuesto un rato mientras miro', veía mi cara en primer plano y me decía a mi mismo 'no te duermas'. Reynaldo [Sietecase] me escribía: 'Te estás durmiendo, no te duermas'", relató el periodista, que comienza su programa de radio todos los días, de lunes a viernes, a las 7.

El Zoom que se realizó ayer a las 14 fue organizado por Juntos por el Cambio. Participaron los principales referentes del radicalismo y del PRO para debatir sobre la actualidad judicial y política del país. Al encuentro digital se sumaron líderes de opinión y periodistas de todo el país, como Tenembaum, Sietecase y Grabia.

"Yo decía: 'La verdad que es muy interesante, pero no doy más'. En un momento, cuando empecé a hablar, se cortó la batería, no es que me caí de la cama, y todos me empezaron a cargar, todos muy irrespetuosos, ni hablar los políticos de primera línea que estaban ahí, que se me cagaron de la risa en el Zoom", comentó Tenembaum, un poco avergonzado.

"Era una situación que no daba para otra cosa (que reírse). Un analista político de importancia se queda dormido", tituló Grabia, y agregó: "Peor que cualquier sesión virtual del Senado".

"Ya no estaba Horacio Rodríguez Larreta, pero estaba [el ministro de Salud porteño] Fernán Quirós, que fue testigo del oprobio", finalizó el conductor.