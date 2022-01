La sorpresa de Federico Bulos por la edad de More Beltrán: “Es más chica que mi hijo”

El pase de Darío Benedetto a Boca Juniors está al caer. El club Olympique de Marsella, dueño del pase del “Pipa”, dio el visto bueno a la venta, y todo parece indicar que el delantero de 31 años volver a vestir la camiseta del conjunto xeneize. En ese sentido, el regreso del ex atacante de la selección argentina representa, sin dudas, uno de los temas del verano. Por eso, los periodistas de F12 y F90 hablaron al respecto este miércoles en el clásico pase entre programas. Luciana Rubinska, conductor de uno de los ciclos, introdujo la cuestión haciendo una inesperada comparación entre una de las periodistas del programa con el futbolista del Elche.

“Qué bien que se ve a ese equipete. ¿Sabés lo que pensaba mientras observaba a Morena (Beltrán), a quien admiro desde las primeras veces que escuché: ¿qué edad tenía cuando Pipa Benedetto jugó en Arsenal de Sarandí?”, le preguntó Rubinska al “Chavo” Fucks en el comienzo de la transición entre ambos ciclos de ESPN. En la misma línea, el periodista Federico Bulos acotó un dato que revela la juventud de Morena. “Es más chica que mi hijo, yo no lo puedo creer”, dijo. Luego, la animadora la elogió a la joven columnista al decir que se encuentra “instaladísima” en el mundo del periodismo.

Por su lado, el periodista Marcelo Sottile resaltó que la columnista de 22 años, por su corta edad, no fue testigo de algunos de los eventos más importantes de la historia del fútbol y citó uno en particular. “Lo tremendo no es la edad que tenia cuando jugaba Pipa Benedetto en Arsenal, si no que no vio a ‘Goyco’ atajando los penales”, sentenció el “Cholo”, en relación a la gesta del equipo de Carlos Bilardo en el Mundial de Italia 90′. Consciente de su corta edad, Morena concedió: “Hay muchas cosas que no he visto”.

Con la intención de reivindicar el trabajo de la también influencer, Rubinska explicó que su juventud no le impide tener mucho conocimiento sobre el fútbol. “¡Pero lo que sabe! Y aparte, ha visto partidos históricos para aprender. Uno tiene que ir al pasado para entender el presente, así que de eso, Morena sabe un montón”.

Darío Benedetto, de 31 años, debutó el 9 de noviembre de 2007 en Primera División con la camiseta del “Arse” en el Viaducto, en un encuentro correspondiente a la fecha 14 del torneo Apertura de ese año. Lo hizo, justamente, ante Boca, al ingresar en el segundo tiempo del partido en lugar de Luciano Leguizamón. En tanto, la periodista Morena Beltrán nació el 29 de enero de 1999, por lo que al momento en que el “Pipa” se convirtió en profesional, la cronista tenía tan solo ocho años edad.

La conversación llevó a que cada uno de los periodistas de los programas recordara sus primeros contactos con el fútbol. Por ejemplo, el Cai Aimar reveló que, a la edad de ocho años, empezó a jugar en el club Sporting de Corral de Bustos. Asimismo, “Chavo” Fucks contó que el primer partido que le tocó ver en una cancha fue un Racing- Independiente en 1967. No se trataba de cualquier compromiso: La Academia venía de salir campeón intercontinental y aunque se jugó en la vieja Doble Visera, el conjunto blanquiceleste dio una simbólica vuelta olímpica que llegó hasta a ser celebrada por los simpatizantes del “Rojo”.