Brenda Asnicar opinó sobre el regreso de Patito Feo al teatro y fue tajante: “Antonella hay una sola”

Todo parecería indicar que uno de los éxitos juveniles de la televisión regresa al teatro con un elenco renovado. El lunes 4 de agosto, Adrián Pallares reveló en Intrusos (América TV) que Patito Feo, la tira que se emitió entre 2007 y 2008 en Eltrece, y que además tuvo shows en el teatro, giras internacionales y discos, tendrá una nueva versión teatral. Sin embargo, indicó que sus protagonistas originales, Laura Esquivel y Brenda Asnicar, le dieron la espalda al proyecto y se negaron a participar. En medio del revuelo, la ex Divina se pronunció al respecto y fue contundente respecto a su decisión y a la renovación del producto. “Antonella hay una sola”, afirmó.

Patito Feo se emitió en eltrece entre 2007 y 2008

El lunes, Pallares anunció que Patito Feo regresa “en primera instancia” al teatro. Los ensayos ya habrían comenzado. Sin embargo, ni Brenda Asnicar, que interpretó a Antonella Lamas Bernardi, ni Laura Esquivel, que fue Patricia ‘Patito’ Castro, aceptaron retomar sus roles. “Una dijo ‘no quiero estar bajo la sombra de haber sido siempre...’ y a la otra se le ofreció mucho dinero y dijo que no iba a hipotecar un año de su vida”, indicó el conductor y aseguró que “es un proyecto millonario”.

A partir de esta negativa, los productores salieron a buscar nuevas protagonistas. Según informaron, el papel de Patito estaría a cargo de Albana Fuente, que viene de interpretar a Ariel en la versión teatral de La Sirenita, y el de Antonella, de la ex Gran Hermano, Julieta Poggio.

El regreso de Patito Feo al teatro

A partir del revuelo que se generó por la vuelta de Patito Feo, Brenda Asnicar se refirió al tema en su programa de streaming Había que decirlo (Eltrece) y lanzó una tajante frase: “Antonella Lamas Bernardi hay una sola”. “Hay una nueva Antonella en el teatro. Está todo bien, abrazo a los fans que los queremos un montón. Planean reemplazarnos y está muy bien porque nosotras dijimos que no”, señaló y agregó: “La gente tiene una obsesión por los 2000 y nosotras estamos en 2025. Lejos de las cuestiones personales son personas muy talentosas. El proyecto es muy bonito, se merece ser bien recibido. Tanto Laurita como yo dijimos que no porque también estamos con nuestras carreras, nuestras cosas”.

Según Intrusos, Albana Fuentes interpretará a Patito y Julieta Poggio a Antonella en la nueva versión teatral de Patito Feo (Foto: Instagram @dalilamadoery / @poggiojulieta)

Por otro lado, este martes en Puro Show (eltrece), compartieron una entrevista que dio Asnicar en la que reafirmó que fue una decisión suya no formar parte del proyecto. Explicó que tanto ella como Esquivel decidieron dar “un pasito al costado” para seguir enfocándose en sus propias carreras. Si bien reconoció que se reunió con la producción, hizo énfasis en que se encuentra “en otra búsqueda artística” y que, en este caso, el dinero no fue un motor.

Brenda Asnicar opinó sobre Juli Poggio como Antonella en Patito Feo

“Aunque amamos eso y siempre quedará en el recuerdo y siempre seremos Patito y Antonella, me da felicidad que lo puedan seguir experimentando y es una generación que tiene que darse a conocer y me parece un lindo proyecto”, destacó. En cuanto a Julieta Poggio, que según trascendió, asumiría el rol de Antonella en la versión teatral, la definió como una persona “muy talentosa”. “Creo que todas somos Antonella, un poquito, me encanta. Es un poder que todas tenemos dentro, todas somos divinas”, sostuvo.

Cabe recordar que el 29 de junio de 2024 Laura Esquivel y Brenda Asnicar fueron incluidas en el line up del festival Teenage Dream en Milán, Italia y se presentaron frente a 14 mil personas. Interpretaron canciones propias y también de la época de Patito Feo. Mientras Esquivel cantó “¿Y ahora qué?”, “Sueño de amor” y “A volar”, Asnicar hizo bailar a todos al ritmo de “Tango llorón”; “Diosa, Única, Bonita” y “Las Divinas”. Para cerrar, interpretaron el tema del programa “Amigos del corazón” e hicieron su propia versión de “Born This Way” de Lady Gaga.