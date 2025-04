El duro descargo de Brenda Asnicar ante los rumores sobre su vida personal: “Nadie me regaló nada”

Luego de que se difundiera una nota en la que se hacía referencia a su salud, Brenda Asnicar no tardó en reaccionar y decidió responder con firmeza. Harta de las críticas constantes que desde hace tiempo recaen sobre su imagen, la artista compartió una reflexión sincera y profunda a través de sus redes sociales. En ese mensaje, no solo se defendió de los comentarios ofensivos, sino que también aprovechó para hacer un repaso de su recorrido en el medio, recordó que su carrera comenzó cuando era apenas una adolescente y que, desde entonces, enfrentó muchos cuestionamientos.

Mediante sus redes sociales, Brenda dejó en claro que ya no está dispuesta a tolerar ciertos juicios y también evidenció su malestar ante que se hable de ella de esa manera. En sus historias de Instagram, compartió la captura de una noticia que se titulaba “Brenda Asnicar volvió a la Argentina: ¿está enferma de anorexia?”, lo que rápidamente generó su enojo y una fuerte reacción.

Brenda Asnicar recibió duras críticas y no se quedó callada (Captura: Instagram @basnicar)

Para comenzar, claramente indignada, lanzó: “¿A ustedes les parece? Estoy harta. Desde que soy niña tengo que soportar el maltrato y soy víctima de abuso por parte de algunos medios". Luego, apuntó directamente contra los rumores que ponían en duda su independencia económica: “Hasta inventaron que la casa me la había comprado mi exnovio... ¿Y saben qué? Son patéticos. Soy una mujer, trabajo desde los 11 años y todo lo que tengo me lo compré yo“.

La contundente reflexión de Brenda Asnicar tras las críticas

Tras esas palabras, la artista decidió hacer un descargo en sus redes sociales. Desde su cuenta de Instagram, compartió una serie de historias donde no solo se defendió, sino que también mostró su costado más humano al dirigirse a quienes realmente atraviesan situaciones difíciles. “Hola. A mí no me gusta mucho hacer estas cosas, pero aprovecho... Primero quiero darle mucho apoyo y cariño a todas las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad”, comenzó.

El duro descargo de Brenda Asnicar contra las críticas que recibe sobre su vida personal

Y reflexionó: “Es muy duro, la verdad. Cuando decidí ser actriz, y lo supe de muy chiquita, me encanta cantar, me encanta el arte, me encanta escribir, no sabía que iba a ser víctima de todas estas cosas, de todas estas injusticias”. Si bien señaló que podría haber hecho “juicios por daños y perjuicios”, sostuvo que no los llevó adelante porque no es una persona conflictiva. Sin embargo, aseguró: “Pienso en la cantidad de injusticias, en mi familia, en el esfuerzo que hicieron...”.

En relación con eso, sostuvo: “Yo vengo de una familia de trabajadores, me crie en Villa Adelina y nadie me regaló nada. Hay muchos que por ahí flashean que yo nací en una cunita de oro y les paso a contar que yo nací en Villa Urquiza, en un cuarto de la casa de mi bisabuelo Giuseppe, que vino escapando de la guerra hace muchos años. Yo nací ahí y, con mucho esfuerzo, mi papá y mi mamá compraron una casita en Villa Adelina, que fue donde me crie. Estudié en el Centro Cultural Italiano, donde fui becada. Mi papá se esforzó muchísimo por darme una educación. Y a mí nadie me regaló nada. Ni la beca, ni el colegio, ni la familia que tengo”. “O sea, que vengan a decir que mi casa la compró un exnovio es como... ¿No te das cuenta de que en vez de estar enalteciendo a una piba que labura desde los 11 años, la estás poniendo en un lugar de...? Perdón, lo mío es mío, no se equivoquen. Y lo hice yo”, sentenció.