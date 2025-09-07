Lali en Vélez: de Tini y De Paul a Cande Vetrano y Andrés Gil, todos los famosos que dijeron presente

Este sábado, en el estadio de Vélez Sarsfield, Lali Espósito brindó un show que contó con entradas agotadas y una gran cantidad de invitados como Rodrigo De Paul, Tini Stoessel, Cande Vetrano, Andrés Gil, entre otros. Por supuesto, su novio Pedro Rosemblat también estuvo presente. Y la cantante aprovechó para estrenar un nuevo tema: “Payaso”.

Lali Espósito en el estadio de Vélez Sarfield Pilar Camacho

Con su brillo característico arriba del escenario, Lali cantó sus reconocidos temas como “Fanático”, “No me importa” y un cover de la canción “Vencedores vencidos” de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que encendió -y sorprendió- al público presente.

Además, presentó su sexto álbum de estudio llamado No vayas a atender cuando el demonio llama con varias piezas musicales que son de su propia autoría. En un show encendido y dinámico, la artista recibió la calidez por parte de amigos como Tini Stoessel y Cande Vetrano, quienes estuvieron en una ubicación preferencial cerca del escenario.

El pogo de Tini, De Paul y Adrián Suar en el show de Lali

Al ser celebridades reconocidas, las cámaras de los fanáticos no solo se encendieron para filmar a Lali, sino también a Tini y De Paul, quienes se mimetizaron con el ambiente y hasta participaron de varios pogos junto a otras personas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul presentes en el show de Lali

Mientras sonó la canción “33″, Tini y De Paul comenzaron a saltar de un lado para el otro, acompañados, entre otros, por Adrián Suar, quien se mantuvo un poco más alejado del jolgorio generalizado. Además de la amistad entre las cantantes, la presencia de De Paul se debió a su breve estadía en la Argentina para disputar la doble fecha de Eliminatorias contra Venezuela y Ecuador.

El abrazo de Lali Espósito y Cande Vetrano

Otra de las parejas que estuvo presente en el show fue la de Cande Vetrano y Andrés Gil, quienes quedaron en el ojo de la tormenta tras la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

Andrés Gil grabó un fragmento de "Vencedores vencidos" de Lali

Lejos del boom mediático, los actores disfrutaron del recital de Lali y la propia intérprete bajó del escenario para saludar a Vetrano, a quien abrazó en pleno show. Por su parte, Gil grabó un fragmento del tema “Vencedores vencidos” que se llevó el aplauso de todos los presentes.

Pedro Rosemblat, Felipe Colombo y los integrantes de La Voz acompañaron a Lali

Como no podía ser de otra forma, Pedro Rosemblat, pareja de Lali, estuvo presente en un show multitudinario celebrado en Vélez. Entremezclado con el público, el periodista vibró ante cada canción y arengó al resto a transmitirle energías a la cantante que deslumbró con un amplio repertorio.

Pedro Rosemblat, pareja de Lali, estuvo presente en el primer show en Vélez

La cuenta de Instagram @lalidatass captó el momento justo donde Rosemblat movió sus brazos de un lado para el otro siguiendo el ritmo de la canción “Mejor que vos”, el cual grabó Lali junto al dúo Miranda!.

Otro presencia de renombre fue la de Felipe Colombo, que no quiso perderse el show de su amiga y se animó a grabar algunas partes del show, como, por ejemplo, cuando Lali cantó “No hay héroes”, una pieza musical con mucha carga emotiva que impresionó al público.

Felipe Colombo, otro de los invitados estelares del show de Lali

Cabe destacar que días atrás, Lali participó de manera activa de la función de Erreway en el Movistar Arena junto a Camila Bordonaba y Benjamín Rojas, los otros dos integrantes de la banda que marcó una época bajo la tutela de Cris Morena.

Jaime y Valentino, participantes de La Voz Argentina, fueron invitados por Lali

Por último, Lali invitó a parte de su team de La Voz Argentina al show. En un video que se viralizó en redes se observó a Jaime Muñoz y Valentino Rossi, dos de los participantes más destacados que buscan coronarse en el certamen televisivo.