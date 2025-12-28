Brigitte Bardot, en fotos: de ícono de la sensualidad en los 60 a pionera de la defensa de los animales

Este domingo se conoció la noticia de la muerte de la icónica actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años. Recordada por sus protagónicos en películas como Y Dios creó a la mujer y El desprecio, la fundación que presidía confirmó el fallecimiento sin dar más detalles.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta, la señora Brigitte Bardot, actriz y cantante mundialmente reconocida, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la defensa de los animales y a su Fundación”, indicaron en un comunicado.

La actriz falleció a los 91 años. AP

A lo largo de dos décadas de carrera, Bardot filmó 45 películas y lanzó más de 70 canciones. Además, su imagen —asociada a los años 50 y 60— se convirtió en un símbolo del cine y la moda europeos, con un estilo que se mantuvo como referencia cultural.

Bardot se convirtió en un símbolo de sensualidad para la época. - - AFP

Una vida en fotos

Nacida en 1934 en París, Bardot creció en el seno de una familia católica tradicional, pero se destacó lo suficiente como bailarina, lo que le permitió estudiar ballet y obtener una plaza en el prestigioso Conservatorio de París. Simultáneamente, encontró trabajo como modelo, apareciendo en la portada de la revista Elle en 1950, con apenas 15 años.

La primera portada de Brigitte Bardot en la revista Elle, a los 15 años.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar Y Dios creó a la mujer, dirigida por quien luego se convertiría en su primer marido, Roger Vadim, en 1956, con la que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de la atención pública.

Bardot en la película Y Dios Creó a la Mujer. MOBI

A principios de la década de 1960, Bardot apareció en una serie de películas francesas de gran repercusión, incluyendo el drama nominado al Oscar La verdad, de Henri-Georges Clouzot; Un asunto muy privado, de Louis Malle (junto a Marcello Mastroianni); y El desprecio, Jean-Luc Godard. En la segunda mitad de la década, Bardot aceptó varias ofertas de Hollywood, entre ellas ¡Viva María!, una comedia de época ambientada en México con Jeanne Moreau, y Shalako, un western con Sean Connery.

El rodaje de El desprecio, de Jean-Luc Godard.

Bardot y Marcello Mastroianni en los 60. Bettmann - Bettmann

Bardot también tuvo una carrera musical que incluyó la grabación de la versión original de “Je T’Aime... Moi Non Plus” de Serge Gainsbourg, que este escribió para ella mientras tenían una relación.

Brigitte Bardot junto con Alain Delon. DALMAS� - SIPA�

En 1960, en el apogeo de su trayectoria, se convirtió en madre de Nicolas, su único hijo. Ella misma definió la experiencia como algo “traumático”. La actriz dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Brigitte Bardot y su hijo Nicolas Charrier

Se retiró de la actuación en 1973, a los 39 años, tras rodar la película romántica La edificante y alegre historia de Colinot. Su principal objetivo fue el activismo en defensa de los animales, uniéndose a las protestas contra la caza de focas en 1977 y fundando la Fundación Brigitte Bardot en 1986.

Bardot y su segundo marido, el actor Jacques Charrier, padre de su único hijo.

La segunda carrera de Bardot como activista por los derechos de los animales fue igualmente sensacional y exitosa. Viajó al Ártico para denunciar la matanza de crías de foca, condenó el uso de animales en experimentos de laboratorio y se opuso al envío de monos al espacio.

La actriz decidió dejar su carrera para dedicarse de lleno al activismo. - - AFP

En los últimos años, causó controversia con sus declaraciones sobre política, migración o el mundo de la caza furtiva e incluso algunas le valieron críticas por difamación. “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando estás incómoda”, escribió en el epílogo de un libro titulado “Mon BBcédaire”, publicado en Francia en octubre de 2025.

Bardot y Juan Pablo II.

En el mismo libro también aseguraba que su país se había vuelto “sombrío, triste, sumiso, enfermo, dañado, arrasado, ordinario, vulgar...”. La derecha es el “único remedio urgentísimo para la agonía” de Francia, añadía la artista, quien reivindicó su cercanía a la ultraderechista Marine Le Pen.

Brigitte Bardot y Bernard d’Ormale, su cuarto y actual marido. bestimage

Bardot vivió en los últimos años en el sur de Francia, entre su famosa residencia de “La Madrague” y una segunda casa escondida en la vegetación, “La Garrigue”, que alberga animales y una capilla privada.

La casa de La Madrague de Bardot. noticia al minuto

En una entrevista el pasado mes de mayo a la cadena francesa BFMTV confesó que anhelaba “la paz, la naturaleza”. “Ahora vivo como una granjera con mis ovejas, mis cabras, mis cerdos, mi burrito y mi poni, todos mis perros, mis gatos”, declaró la actriz, que dijo no tener “ni teléfono ni computadora”.