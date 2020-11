La cantante seguirá siendo representada por su padre, a pesar de su intención de removerlo de su cargo Crédito: Instagram

Britney Spears se convirtió nuevamente en noticia por los problemas legales con su padre. La cantante hace años está bajo la tutela de James Spears, quien fue designado para cuidar de los bienes y la carrera de su hija, luego de que un tribunal definiera que ella no podía hacerse cargo. Este año, la ex princesa del pop pensó que era tiempo de retomar las riendas de su vida, sin embargo, la corte de Los Ángeles rechazó su solicitud de designar a otra persona en el lugar de su progenitor, según informó Variety.

A modo de queja, Britney aseguró que no volverá a actuar a menos que su padre deje de representarla.

James se convirtió en su tutor en 2008, tiempo después de que la blonda sufriera un colapso en público. Y desde el año pasado quedó solo en el rol que compartía con el abogado Andrew Wallet, quien renunció.

En la audiencia que tuvo lugar ayer, la jueza de la Corte superior de Los Ángeles, Brenda Penny, se negó a suspender a James Spears de su tutela, aunque no descartó futuras peticiones para su remoción o suspensión. "Mi cliente me informó que está asustada de su padre. Ella no volverá a actuar si su padre está a cargo de su carrera", dijo el abogado Samuel D. Ingham III en el tribunal.

En tanto, Vivian Thoreen, la letrada que representa a James, argumentó que sin la tutela de su cliente, Britney no hubiera salido de sus problemas financieros ni tendría un patrimonio de 60 millones de dólares.

La audiencia tuvo lugar mientras en paralelo las redes sociales potenciaban la campaña #FreeBritney, que sostiene que la cantante es controlada por su padre en contra de su voluntad. Si bien Spears quería removerlo de su cargo, el tribunal decidió que James seguirá siendo su tutor hasta febrero de 2021.

