Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tendrá hoy un nuevo eliminado. Después de semanas complicadas dentro de la casa y de la gala de nominación del pasado miércoles, quedaron en placa los siguientes participantes: Yanina Zilli, Cinzia Francischiello, Yisela “Yipio” Pintos, Eduardo Carrera, Lola Tomaszeusky y Manuel “Manu” Ibero, además de las fulminadas Andrea del Boca y Jessica “La Maciel” Maciel.

Quién se va de Gran Hermano: todo sobre la gala de eliminación de hoy, lunes 6 de abril

Hay varios participantes que están en la cuerda floja. En particular, este lunes podrían dejar la casa:

Yanina Zilli

Cinzia Francischiello

Francischiello Yisela “ Yipio ” Pintos

” Pintos Eduardo Carrera

Carrera Lola Tomaszeusky

Tomaszeusky Manuel “ Manu ” Ibero

” Ibero Andrea del Boca

del Boca Jessica “La Maciel” Maciel

Los ocho nominados en la nueva placa negativa de Gran Hermano 2026 Captura Telefe

Después de que el jueves pasado nadie bajara de la placa, la audiencia se mostró abiertamente en contra de dos de las nominadas: Cinzia y Yipio. En un primer lugar, la encuesta de Instagram realizada por “Fefe” Bongiorno reveló que sus seguidores optaron por darle un poco más de votos a la venezolana: quedó con 9200 contra los 8600 de la uruguaya.

La encuesta de Fefe Bongiorno apunta a la salida de una mujer Captura Instagram (@fedeebongiorn0)

Esta encuesta anticipó que el mano a mano será entre Cinzia y Yipio, aunque luego llegó el usuario @eeemiliano en X y sus números dieron una vuelta completa a la hora de la eliminación. En este caso, la uruguaya obtuvo el 70% de los 4778 votos, mientras que la venezolana se llevó apenas el 18%.

El mano a mano se mantiene, aunque con un resultado totalmente distinto Captura X (@eeemiliano)

De esta manera, todo parece indicar que se frenará la sangría de participantes masculinos en Gran Hermano Generación Dorada, ya que entre las seis salidas totales hubo cinco hombres y apenas una mujer. Además, es importante resaltar que este único cupo femenino fue Carla “Carlota” Bigliani, quien quedó expuesta a una placa positiva luego de pocos días de ingresar como reemplazo de Divina Gloria.

Quiénes son los eliminados de Gran Hermano

Hasta el momento, ya son cinco los concursantes que salieron expulsados del juego por el voto de la gente. Los eliminados son:

Gabriel Lucero

Tomás “Tomy” Riguera

Carla “Carlota” Bigliani

Nicolás “Nick” Sícaro

Kennys Palacios

Franco Poggio

Franco se va de la casa

Dónde ver en vivo Gran Hermano, Generación Dorada

El programa principal se emite por la pantalla de Telefe de lunes a jueves a las 22:15. La señal de aire ofrece las galas de eliminación, los clásicos debates y los desafíos semanales bajo la conducción de Santiago del Moro. Los espectadores también podrán verlo a través de operadores de cable, que cuentan con frecuencias específicas para sintonizar la señal en todo el país.

La transmisión por 24 horas de forma gratuita ocurre a través de la plataforma DGO. Este servicio de streaming pertenece a la empresa DirecTV y permite un seguimiento constante de la convivencia sin cortes publicitarios. La aplicación funciona en dispositivos móviles, tabletas y televisores inteligentes de manera directa.

Existen otras alternativas digitales para el público que consume contenidos bajo demanda. La plataforma Prime Video integra los programas en su catálogo de forma simultánea. De esta forma, los episodios quedan guardados en este sitio para su visualización posterior en cualquier momento del día.

Por su parte, los canales oficiales de YouTube y Twitch bajo el nombre de Streams Telefe ofrecen una cobertura complementaria. Este espacio digital presenta las reacciones en vivo de figuras como La Tora y Fefe Bongiorno junto a otros creadores de contenido.

En qué canal se puede ver Gran Hermano

En qué canal se puede ver Gran Hermano

La sintonía de la competencia varía según el proveedor de servicios de televisión por cable que posea el usuario. Las principales operadoras del mercado argentino ya definieron las ubicaciones en sus respectivas grillas:

DirecTV: canal 123 y 1123 en su versión de alta definición.

Cablevisión y Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001.

Cómo votar en Gran Hermano

En este caso, para participar hay que votar al concursante que se quiere dejar en la casa, es decir, darle un voto positivo. Así, se debe enviar GH al 9009 o ingresar a ghglobal.ar para ejercer la elección.