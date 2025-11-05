Ca7riel y Paco Amoroso se presentarán en vivo durante los Latin Grammy en Las Vegas

Si algo quedó más que claro a lo largo de los años es que varios músicos argentinos supieron dar el salto, traspasar fronteras y darse a conocer a nivel internacional, gracias a diversos premios, presentaciones en vivo y colaboraciones con influyentes artistas. Ahora, quienes tendrán la oportunidad de lucirse en uno de los escenarios más importantes del mundo es la dupla conformada por Catriel Guerrero y Ulises Guerriero o simplemente CA7RIEL y Paco Amoroso. En las últimas horas, la Academia Latina de la Grabación confirmó que los músicos se presentarán en vivo durante la edición número 26 de los premios Latin Grammy 2025, ceremonia de premiación a la que llegarán con 10 nominaciones.

La temporada de premios está cada vez más cerca y en unos pocos días llegará la hora de reconocer a lo mejor de la música latina de este 2025. El jueves 13 de noviembre, tendrá lugar, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, la 26.a Entrega Anual de los premios Latin Grammy. Además de anunciar a los nominados, la Academia Latina de Grabación también confirmó quiénes serán los artistas que se presentarán en vivo durante la ceremonia.

CA7RIEL y Paco Amoroso cuentan con 10 nominaciones para los premios Latin Grammy Fernando Llano - AP

Además de Bad Bunny, el artista más nominado del año con 12 distinciones, también se subirán al escenario CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes llegarán a la gala con 10 nominaciones, un récord para la música argentina. Entre sus nominaciones se incluyen las categorías de Grabación del año, por “El día del amigo” y “#Tetas”, Álbum del año por Papota, Canción del año, Mejor canción pop, Mejor álbum de música alternativa, Mejor canción alternativa, Mejor video musical versión corta y Mejor video musical versión larga. Otros artistas que también se presentarán en Las Vegas son los nominados Karol G, Chuwi, Fuerza Regida y Marco Antonio Solís. Asimismo, la premiación contará con la conducción de Maluma y Roselyn Sánchez.

CA7RIEL y Paco Amoroso se presentarán en vivo durante los premios Latin Grammy en Las Vegas (Foto: Instagram @latingrammys)

El dúo argentino vive, indiscutidamente, uno de los mejores momentos de su carrera. Tras aquella icónica participación en Tiny Desk Concerts en octubre de 2024, que acumula 45 millones de reproducciones en YouTube, no pararon. Se presentarán en el Lollapalooza tanto de la Argentina como de Chicago, en el prestigioso festival Coachella y debutaron en la televisión estadounidense en nada más y nada menos que The Tonight Show, conducido por Jimmy Fallon, donde interpretaron “Día del amigo”. Además, fueron elegidos como teloneros de Kendrick Lamar en la Argentina, Brasil, Chile, México y Colombia.

Ca7riel y Paco Amoroso en The Tonight Show

Tras el éxito de su disco Baño María, por el que ganaron el Premio Gardel al mejor Álbum del año, lanzaron Papota, con el que llegaron a distintos escenarios del mundo. Además de presentarse en el Movistar Arena de Buenos Aires, tocaron en Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Montevideo. Actualmente, se encuentran recorriendo Europa. Se presentaron en Berlín, y también harán lo propio en Basilea, Zúrich y Milán para terminar en los Estados Unidos con dos shows en Los Ángeles el 15 y 16 de noviembre. En el medio harán un desvío para presentarse en Las Vegas como unos de los grandes favoritos de los premios a lo mejor de la música latina.