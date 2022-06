Revelan las demandas económicas que Camila Homs le hizo a Rodrigo De Paul: “Pide 30 mil euros por mes”

Mientras Rodrigo De Paul está de vacaciones en Miami con Tini Stoessel, su expareja Camila Homs acaba de hacer una demanda millonaria respecto a la manutención de sus hijos .

A su vez, reclama una compensación económica por los años que estuvo a su lado y sin poder trabajar . Esta mañana, Socios del espectáculo reveló las cifras que forman parte de este pedido que el futbolista considera “innegociable”.

Si bien la modelo y el futbolista parecían estar cerca de un acuerdo económico, Homs sorprendió con el cambio de patrocinio legal y un nuevo pedido millonario. “Ella estaba llamando a Trimarco, su nuevo representante, en el momento en que la abogada anterior estaba llevando una negociación con De Paul. Y a él le llega al domicilio en Europa la notificación de Trimarco”, contó Mariana Brey esta mañana en Socios del espectáculo, por eltrece.

Camila Homs y una demanda millonaria contra su ex, Rodrigo De Paul

Inmediatamente, la panelista comenzó a relatar con lujo de detalles las cifras millonarias que son parte de este nuevo pedido. “ 30 mil euros por mes es lo que le pide Camila a De Paul, estamos hablando de un equivalente a 7.500.000 de pesos . En principio, De Paul deslizó una frase a su entorno que es: ‘estoy sorprendido’. Él tenía intención de arreglar todo rápidamente y darle lo que ella pedía, lo que no pensó es que iba a pedir tanto”, comentó la periodista.

“Otra de las cosas que pide son 600 euros por día cuando ella vaya a Europa a llevar a sus hijos. A esto hay que sumarle el aéreo en business cada 45 días más el hotel 5 estrellas. Además el departamento de Puerto Madero valuado en 2.500.000 de dólares y un auto 0KM renovable cada dos años . Esto lo va a tener que pagar durante 19 años”, aclaró Brey ante el asombro de sus compañeros.

Mientras el conductor Rodrigo Lussich advertía que “tienen previsto una mediación donde se va a negociar la compensación económica por los años que ella no trabajó, más alimentos para sus hijos”, Paula Varela reveló lo que opina el jugador de la Selección Nacional. “Me dijeron que si esos son los números que van a la mediación, la otra parte lo único que va a hacer es sentarse y morirse de risa. Que es imposible que acceda a esa cantidad de dinero”, expresó.

Mariana Brey, por su parte, aportó otro dato en relación a la compensación económica que Homs pide por los años que estuvo acompañando al futbolista en Europa sin poder trabajar. “La compensación económica la determina el juez. No es que ella puede decir ‘quiero tanta plata’ . Eso lo define el juez según lo que le correspondería por el tiempo que estuvieron juntos”, aclaró sin dar cifras.

Lo que sí reveló es el ofrecimiento que Rodrigo De Paul le hizo a la madre de sus hijos y que, al parecer, Camila no aceptó: “Le ofrece 10.000 dólares por mes, más el departamento de Puerto Madero, más los euros que ella pidió para estar en Europa. Si no acuerdan, esto va a ir a juicio y a Camila no le conviene porque puede tardar mil años”, advirtió.

Según el ciclo de eltrece, Camila Homs pidió una manutención mensual de 30 mil euros por mes frente a los 10 mil dólares que ofreció De Paul Instagram

Mientras hacían cuentas y el conductor Rodrigo Lussich resaltaba una diferencia de 5 millones de pesos entre el ofrecimiento del futbolista y el pedido de la modelo, Mariana Brey contó qué puede pasar si De Paul se mantiene firme en su postura: “De Paul le podría pedir -y lo está evaluando- que Camila se instale a vivir en Europa”, dijo.

“Ella lo sabe y ¿sabés que es lo que dijo ayer en el evento de Para Ti?: ‘yo estoy muy contenta acá y ni loca pienso instalarme de nuevo en el exterior ”, la interrumpió Luli Fernández, quien tiene amigas en común con la expareja del futbolista.

Por último, Paula Varela sumó un dato de color: “En este momento, De Paul está dejando Miami para viajar a Ibiza donde esta toda la Selección festejando el cumpleaños de Leo Messi . Se cree que Tini viajaría con él”, remató la periodista.

La charla íntima entre Cami Homs y Flor de la V

Por otra parte, Florencia de la V contó en Intrusos en el Espectáculo, por América TV, que mantuvo una charla íntima con Camila Homs durante la fiesta de la revista Para Ti. La conductora del envío de chimentos reveló que encontró en la joven una persona sincera y transparente, muy lejos de lo que creyó en un primer momento de ella . También hablaron de la nueva pareja de la modelo.

“Hoy elijo estar con personas que me hacen bien”, confió De la V que le dijo la joven. Luego, habló del divorcio y del cambio de abogados: le explicó que de ese tema no quería hablar pero que a priori “no era justo” el acuerdo que proponían los abogados de De Paul . Además, le contó que ella considera que se separaron en enero, a diferencia de lo que expuso su ex, y que por eso la ruptura habría sido en el marco de una infidelidad.

“Noté a una mujer que está muy lastimada”, disparó la conductora, y contó que mientras ella le preguntaba y quería saber sobre el tema económico y los números millonarios que trascendieron, Homs le respondió que eso es algo que a ella no le interesa. “Mi prioridad es cuidar a mis hijos”, le respondió. “No se esperaba esta situación, este desenlace, lo que le tocó atravesar y de esta manera”, reveló.