Campaña solidaria: Santiago Maratea busca juntar $10 millones para salvar un refugio de perros y gatos

El influencer Santiago Maratea es famoso por sus campañas solidarias que, gracias al aporte de sus millones de seguidores en las redes sociales, logran recaudar enormes sumas para diferentes causas.

En esta oportunidad, lanzó una iniciativa para ayudar a El Refugio de Eli, una organización sin fines de lucro ubicada en la ciudad de Adrogué que rescata gatos y perros de la calle, los rehabilita, los castra y los ofrece en adopción.

El pasado 19 de agosto, una triste noticia se viralizó cuando un cortocircuito encendió un fuego en el refugio y destruyó todo. “Hay noticias que una no quiere escuchar, que no quiere saber que a quien es humilde y da todo le pasa algo como esto. Este fin de semana ocurrió un cortocircuito en la casa de Eli, que ocasionó un incendio y perdió todo. Tengo una angustia enorme, costó tanto conseguir lo que pudimos para que ella viva mejor y ahora esto. Pero como ella lo merece, vamos a esforzarnos nuevamente para que viva dignamente. Vamos a organizar una rifa para recaudar fondos”, publicó la organización en su cuenta de Instagram.

Maratea inició una colecta para ayudar a El Refugio de Eli tras un incendio Instagram @refugiodeeli

Al enterarse de la situación, Maratea anunció en sus perfiles sociales que comenzaría una colecta para construir una nueva casa sustentable para su dueña y los animales que cuida. “Llegó el día de la colecta. Arrancamos hoy finalmente. Por fin vas a poder hacer algo por los perros y gatos de la ciudad y del país. A modo de resumen, vamos a juntar 10 millones de pesos para construirle una casa a Eli, una señora que ponía su casa como refugio para perros y gatos, y se le prendió fuego”, comenzó a relatar en una historia de Instagram.

El fuego destruyó la vivienda de Eli, una mujer asmática de 48 años que de forma desinteresada atiende perros y gatos para después hallarles una familia definitiva. Sumada a esta desgracia, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, su situación personal y financiera empeoró porque se quedó sin trabajo.

La nueva campaña de Santi Maratea busca recaudar 10 millones para un refugio de gatos y perros

Maratea pidió la colaboración de sus fans para recaudar el dinero necesario para volver a levantar el refugio. “Todavía no sabemos cuánto nos va a salir la casa, pero averiguamos y con 10 millones de pesos estamos tranquilos. Sin embargo, un seguidor me dijo: ‘Santi, ¿por qué no juntamos 15 millones?’. Ustedes saben que aparte de construirle una casa a Eli, también buscamos que sobre plata para dársela a muchos otros refugios de animales”, indicó.

En poco tiempo, la colecta superó los $1.500.000

El esfuerzo de sus casi dos millones de seguidores dio resultado, porque la campaña ya es todo un éxito. En un video que Santiago publicó en sus historias de Instagram, mostró que habían superado el millón y medio de pesos y, unas horas más tarde, sorprendió al anunciar que la colecta ya superaba los tres millones de pesos.

Al cierre de esta nota, Maratea anunció que ya recaudó más de $3.000.000

Santiago Maratea, el influencer solidario

Esta no es la primera acción en la que Maratea se involucra con éxito. En mayo, la recaudación de fondos para Emmita, la niña con Artrofia Muscular Espinal (AME), cobró relevancia nacional y logró conseguirle el medicamento más caro del mundo.

El influencer también ayudó a la delegación de los jóvenes atletas argentinos para que pudieran asistir al Sudamericano de Guayaquil mediante el alquiler de un vuelo chárter. Además, reunió 30.000 dólares para Julio Sosa, el locutor chaqueño que padecía Esclerosis Lateral Artrófica (ELA), recibiera un tratamiento en los Estados Unidos. Lamentablemente, la donación no se pudo concretar antes del fallecimiento del periodista.

LA NACION