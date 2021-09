Cuál fue la única condición que Santi Maratea exigió para ir al programa de Mirtha Legrand

Como es habitual, Santiago Maratea (29) recurrió a su cuenta de Instagram para contarles a sus seguidores que había sido invitado a participar del programa de Mirtha Legrand. Lejos de aceptar con un ‘Sí' estridente, el influencer reconocido por las campañas de recaudación de fondos que lleva adelante puso una condición sine qua non para asistir.

Según relató Maratea a cámara, habría sido la diva quien les propuso a su nieto Nacho Viale y el resto del staff de la productora Story Lab invitarlo. “Si Mirtha dice eso, me muero de la emoción, no sé qué hacer”, resaltó el influencer a través de una story.

Más allá de la invitación, Maratea no dio precisiones acerca de si la invitación era para el La Noche de Mirtha Legrand o para Almorzando con Mirtha Legrand, los programas que se emiten por la pantalla de eltrece los días sábado y domingo respectivamente.

Al parecer, el éxito de la campañas de Emmita, la beba con Artrofia Muscular Espinal (AME) a la que logró comprarle el medicamento más caro del mundo, o el alquiler del vuelo chárter para que los atletas argentinos asistan al Sudamericano de Guayaquil, o los 30.000 dólares para que el locutor chaqueño recibiera un tratamiento en los Estados Unidos, que finalmente no se pudo concretar, entre muchísimas otras causas, habrían despertado el interés de Mirtha Legrand por Maratea. Y, con su experiencia a lo largo de décadas en la televisión y un olfato ineludible para el rating, la diva quiere tenerlo en su “mesaza” cueste lo que cueste.

Sin dar demasiadas vueltas, uno de los seguidores le preguntó a Maratea si asistiría al programa de la diva: “¿Vas a lo de Mirtha?”. Algo críptico, sin revelar los pormenores de las tratativas, el influencer reveló que hubo contactos. “En esa”, le respondió cortito y al pie.

Santi Maratea confirmó que está en tratativas con las producción de Mirtha Legrand para ir a su programa Instagram @SantiMaratea

Los hechos y sus acciones recientes lo avalan: Maratea sabe que puede lograr cualquier cosa que se proponga, en menos tiempo que otras personas. Atento a esto, el influencer no descarta aceptar participar pero pide una única condición: ser el único invitado del programa. “Estamos en una pulseada: yo quiero ir solo, la producción me dice que no se puede, pero yo les digo que Jorge Lanata fue solo e igual me dicen que no”, reveló.

Además de manifestar que eventualmente aceptaría la invitación de sentarse en la mesa junto Mirtha o Juana Viale, Maratea reveló otro sueño que ha tenido desde siempre. El influencer reveló que si Susana Giménez lo invita a un programa, iría sin dudarlo.

LA NACION